Taylor Wessing a accompagné Proparco pour son acquisition d’Overseas Catering Services avec Adenia

Proparco, filiale du groupe Agence Française de Développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, vient d'acquérir, en association avec la société de capital-investissement Adenia Partners, Overseas Catering Services, un prestataire de services de restauration d'entreprise et de services connexes de premier plan en Afrique et au Moyen-Orient.

Prestataire de services sous la marque "Ansamble", Overseas Catering Services est aujourd’hui le deuxième plus grand acteur de la restauration au Maroc.

Cette acquisition servira la croissance de l’entreprise aussi bien interne qu’externe, afin de s’imposer comme la plateforme leader sur le marché de la restauration et du facilities management.

La contribution de Proparco et d’Adenia permettra à OCS de confirmer sa présence sur son marché d’origine au Maroc et d’étendre ses perspectives d’évolution à travers l'Afrique subsaharienne.

Cette opération inscrira OCS dans une dynamique de développement durable et prospère lui permettant d'atteindre à la fois des performances financières et des standards environnementaux et sociaux élevés.