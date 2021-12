Taylor Wessing a accompagné les vendeurs du Groupe Doreau pour son acquisition par Oak Nation

Établi dans la fabrication de fûts, de grands contenants et dans la réparationde barriques depuis plus de 30 ans, le Groupe Doreau, détenteur d’un savoir-faire français d’excellence en la matière, passe aux mains du groupe Charlois, spécialiste de la merranderie et de la tonnellerie en France, et de Moët Henessy (LVMH) qui a participé à l’acquisition via la Maison Hennesy.

L’opération répond à la volonté des vendeurs de pérenniser les activités du Groupe Doreau et de transmettre durablement le savoir-faire de l’entreprise pour le futur.

Grâce aux investissements en perspective, la tonnellerie Doreau entend assurer la continuité commerciale et opérationnelle de son activité, notamment par le biais de constructions de bâtiments de production ainsi que son développement sur les marchés du vin.

Cette acquisition permet également d’accompagner la croissance du marché du cognac en répondant aux besoins de la Maison Hennessy et de tous les clients du groupe Doreau.

Conseils de l’opération

Vendeurs : Famille Doreau, BPI et le fonds régional Poitou Charentes Expansion

§ Taylor Wessing France

o Corporate : Laurence Lapeyre et Adrien Ahmadi Kermanshahani

§ KPMG Corporate Finance

o Nicolas Manceau et Korantin Henaff Le Gall

Acquéreurs

§ Baker & Mc Kenzie : Stéphane Davin, Paul Nury, Samantha Chavane de Dalmassy

§ Willkie Farr & Gallagher : Christophe Garaud, Paul Dumas