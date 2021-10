Taylor Wessing a accompagné Eiffel Investment Group sur la levée de fonds de YesWeHack

Leader européen de Bug Bounty et de Politique de Divulgation des Vulnérabilités (VDP), la start-up YesWeHack entend par cette opération conforter sa position et accélérer son expansion en Europe et à l'international. La levée de fonds permettra ainsi à l'entreprise d'entretenir d'une part la qualité de service mis à disposition et renforcera d'autre part les activités de recherche et développement afin d'atteindre le plein potentiel de la plateforme.

Déjà présente dans plus de 40 pays, notamment en Europe et en Asie-Pacifique, la start-up a également pour objectif de rayonner de façon globale sur le marché international.

L'expansion de YesWeHack lui permettra ainsi de répondre à la demande croissante du marché pour le modèle de la sécurité crowdsourcée.

Conseils de l'opération :

Pour Eiffel investment group : Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki et Adrien Ahmadi Kermanshahani, avocats Taylor Wessing.

Pour la Banque des Territoires : le cabinet Nomos

Pour YesWeHack : le cabinet Bold

Pour CNP Assurances : le cabinet Jones Day