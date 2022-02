TaxMatch : nouvel outil de diagnostic fiscal créé par la CRCC de Paris

Cet outil s'adresse à l’ensemble des cabinets inscrits à la CRCC de Paris, commissaires aux comptes ou collaborateurs.

« Nous avons la volonté d’accompagner les professionnels dans l’exercice de leurs fonctions et dans le développement de nouvelles missions. C’est la raison pour laquelle depuis quelques années, les commissions de la CRCC produisent régulièrement des outils mis à la disposition des professionnels », confie Vincent Reynier, président de la CRCC de Paris.

Ayant pour mission d’accompagner les professionnels du chiffre dans leurs missions quotidiennes, la CRCC de Paris innove avec TaxMatch. Ce nouvel outil permet de simplifier la mission de réalisation des diagnostics fiscaux grâce à une plateforme centralisée et connectée aux greffes et au Navis fiscal des Editions Francis Lefebvre.

L’outil permet de faciliter mais surtout de simplifier la réalisation des missions de diagnostic fiscal (dans le cadre d’un mandat légal en cours ou d’une mission contractuelle) grâce à la centralisation de questions connectées à la documentation EFL. TaxMatch permet aux CAC, membres de la CRCC de Paris de s’investir dans des missions de diagnostic fiscal en étant accompagné dans toutes les étapes du process.

« TaxMatch est un outil clé-en-main, développé et mis à jour en partenariat avec les avocats de CMS-Francis Lefebvre et connecté à la fois aux greffes et au Navis fiscal. Il permet aux confrères de se lancer très facilement dans les missions de due diligence ou de diagnostic fiscal », explique Jean-Marc Fleury.