Taxes foncières : hausse de 21 % en cinq ans

Cette hausse exorbitante est due au cumul de deux augmentations : celle des valeurs locatives, assiette de l’impôt, par la loi de finances (majoration forfaitaire de 9,43 % en cinq ans), et celle des taux d’imposition (+ 10,70 % en moyenne). En théorie, en majorant les bases d’imposition (en fonction de l’inflation), le législateur évite aux élus d’avoir à accroître leur taux d’imposition. Dans les faits, départements et communes ajoutent à cette augmentation celle de leur taux.

Si on inclut la majoration légale des valeurs locatives, au niveau national, les parts départementales de taxe foncière ont augmenté en moyenne de 23,98 % et celles du bloc communal de 18,56 %.

a hausse de la taxe foncière est beaucoup plus forte que l’inflation constatée entre les mois d’octobre 2007 et 2012 (estimée à 8,18 % par l’INSEE), la hausse des loyers du secteur privé (estimée à environ 8,23 % par l’observatoire Clameur), ou celle des salaires (le smic horaire brut a par exemple augmenté de 11,37 % entre juin 2007 et juin 2012).

Jean Perrin dénonce à nouveau le dérapage de la taxe foncière. Celle-ci pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages propriétaires, allant jusqu’à représenter plusieurs mois de loyers, de salaires, ou de retraites. Pour mettre fin à la hausse démesurée de la taxe foncière, l’UNPI demande que les taux de taxe foncière soient bloqués, que l’augmentation des produits de taxe foncière résulte uniquement de la majoration légale des valeurs locatives (limitée à l’inflation).