Talents des cités 2014 : deux Franciliens à l'honneur

Le jury national de TalentsdesCités s’est réuni dernièrement au ministère de la Ville, de la Jeunesse, et des Sports. Il a rassemblé des représentants des organisateurs (ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Sénat, Caisse des Dépôts et BGE) et des partenaires du concours, pour désigner les 10 lauréats nationaux de l’édition 2014 du concours, choisis parmi les 44 lauréats régionaux distingués dans toute la France au cours de l’été. Ces quatre créateurs d’entreprise (catégorie Création) et ces six porteurs de projets (catégorie Emergence), qui font tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la création d’entreprise, mènent des projets créateurs d’activité et d’emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.



Deux Franciliens récompensés

L’Île-de-France compte donc deux lauréats : Sarah Ourahmoune, lauréate nationale dans la catégorie « Emergence », qui va bénéficier du parrainage privilégié de la Fondation SFR, et François Dechy, lauréat national dans la catégorie « Création » qui sera parrainé par Safran. Tous deux remportent parallèlement un prix de 7000 €. Ils sont également en lice pour le « Grand Prix Talents des Cités » et la « Mention spéciale » 2014.

Gros plans

Sarah Ourahmoune, 32 ans, a séduit le jury avec son concept « Boxing & Company », qui vise à proposer aux entreprises des cours de boxe, de coaching et de formation. Son entreprise est basée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

François Dechy, 35 ans, a été récompensé pour son concept « A Table Citoyens ! », une entreprise sociale de préparation et de distribution de plats cuisinés à partir de produits frais. L’entreprise est créée à Romainville, en Seine-Saint-Denis, dans la Cité Marcel Cachin.