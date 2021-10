Talents de l'innovation 2014 - Ile-de-France

Chaque année, l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) récompense les PME-PMI et les laboratoires français qui se distinguent par leur utilisation de la propriété industrielle comme support de leur stratégie de développement. Lucibel, experte en éclairage LED, a été choisie parmi une série d’entreprises d’Ile-de-France pour recevoir ce trophée. L’innovation est véritablement au cœur de la stratégie de Lucibel, qui consacre plus de 5 % de son chiffre d’affaires à la R&D et a déjà déposé 22 brevets au cours des trois dernières années. La protection de sa propriété intellectuelle a également été l’une des motivations clés de Lucibel dans sa décision de relocalisation en France d’une partie de ses activités de fabrication, à Barenti, en Seine-Maritime.





Lors de la remise du Trophée, Jean-Laurent Houot, directeur général délégué a indiqué : « L’Innovation,soustoutessesformes,estvraimentl’ADNdeLucibel.Notrecapacitéàsortirdessentiersbattuspourinnoveretinventersanscesse,puisintégrerces innovationsderupturedansnossolutionsd’éclairageLED,estnotreforce. ».