Talent des Cités : trois lauréates franciliennes primées

Les 17e Prix Talents des Cités a été remis dernièrement lors d'une cérémonie, ouverte par Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement. Chaque année, ce concours valorise les entrepreneurs des quartiers et favorise la cohésion sociale et la citoyenneté en récompensant une quarantaine de créateurs d'entreprise issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Talents des Cités permet à ceux qui souhaitent créer ou développer un projet, de bénéficier d'une dotation et d'un accompagnement personnalisé par l'un des partenaires du concours (BPI France, BGE, CGET…), venant ainsi modifier l'image des quartiers. Comme le souligne Sébastien Lecornu, « le concours Talents des Cités est une réussite exemplaire qui contribue à briser des barrières et à changer des destins. Les habitants des quartiers sont une ressource et une chance pour notre pays, on ne les considère pas assez comme telles. 14 % de la jeunesse française y vit. Et ces quartiers concentrent deux fois plus de création d'entreprises qu'ailleurs ».

Les lauréates régionales

Parmi les six lauréats nationaux sélectionnés par le jury, trois sont issus de la région Île-de-France. Romane Meance (Paris 20e ardt), parrainée par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, a été récompensée pour son entreprise, Nosa Transport, implantée à Paris. Il s'agit d'une société de transport léger de marchandises et de produits sanguins labiles en moto. Également sous-traitant de grands groupes comme Chronopost, Biologistic, Coursier.fr et 360 degrés services, la société emploie aujourd'hui neuf salariés à temps plein.

De son côté, Alice Schneider, deuxième lauréate francilienne parrainée par France Télévision, a remporté un prix pour sa librairie “La Régulière”, située au cœur de la Goutte d'Or (Paris 18e ardt). Lieu de proximité ouvert à tous, l'entreprise ambitionne de promouvoir la création éditoriale indépendante en s'axant plus particulièrement sur les supports littéraires illustrés (bandes dessinées, art graphique). L'espace café, pensé en collaboration avec les associations, artistes et artisans du quartier, accueille tous les samedis, des expositions et des ateliers manuels autour des arts graphiques et du livre. La dotation offerte par le concours va lui permettre de développer son activité dans la vente en ligne.

Enfin, Sabrina Gamba, troisième lauréate régionale, est parrainée par l'Epareca, Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, pour son association, Fab'Art. Cet espace collaboratif, implanté dans l'Essonne, a pour vocation de promouvoir les artistes et les entrepreneurs locaux, de valoriser leur talent, de développer leurs activités et de leur offrir des formations. Il réunit sur un même lieu différents espaces : coworking, confection, audiovisuel et café/boutique.