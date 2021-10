Tableau de bord de suivi de la distribution des prêts garantis par l'Etat

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a annoncé la publication hebdomadaire d'un tableau de bord permettant de suivre la distribution des prêts garantis par l'État (PGE), en conformité avec la deuxième loi de finances rectificative et en lien avec la Banque de France, Bpifrance et la Fédération bancaire française (FBF).

Le tableau, qui recense les prêts accordés par taille d'entreprise, par secteur d'activité, par région et par cote de crédit, sera mis à jour chaque semaine sur le site du ministère.

Les TPE, principales bénéficiaires

Entre le 25 mars et le 23 avril, 43,2 milliards d'euros de prêts garantis ont été accordés par les banques à 281 272 entreprises, dont 90 % sont des très petites entreprises (TPE). A la fin du mois d'avril, plus de 50 milliards d'euros de PGE ont été accordés à plus de 322 000 entreprises.

Ce dispositif permet aux entreprises de toute taille et quelle que soit leur forme juridique, de demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l'État pour soutenir leur trésorerie.

La garantie de l'État couvre 90 % du PGE pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les entreprises qui dépassent l'un de ces seuils, la part du prêt garantie par l'État est de 70 % ou de 80 %.

Le prêt peut représenter jusqu'à trois mois du chiffre d'affaires 2019. A noter qu'aucun remboursement n'est exigé la première année, l'entreprise pouvant ensuite choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.