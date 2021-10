Table ronde sur l'efficacité de la médiation pour les PME

Le 10 octobre prochain se tiendra au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris une table ronde dédiée aux entrepreneurs et PME en présence de Denis Jacquet, fondateur de Parrainer la croissance, de l'Observatoire de l'Uberisation et président d'EduFactory, de Sophie Henry, déléguée générale du CMAP, et d'Anne Bourdu, avocat associé du cabinet Lext Avocats et médiateur.

© DR - Table ronde Médiation Croissance le 10 octobre au CMAP.