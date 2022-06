T&A Associés, G&G Avocats, et Riom Lagier Avocats accompagnent Kertel et NomoTech

Fondé il y a plus de 20 ans, Kertel est un opérateur télécom BtoB au service des TPE/PME, qui développe et propose des solutions innovantes répondant aux trois grands besoins des entreprises : la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès Internet.

Opérateur téléphonique nouvelle génération, Kertel a fait le choix rare d'internaliser en France l'ensemble des fonctions support : service client, support technique, déploiement, logistique

Grâce à cette opération, Kertel rejoint un groupe fort de plus de 10 000 clients TPE/PME, 20 000 abonnés BtoC, 10 000 Hotspots wi-fi managés dans 16 pays, 1 100 réseaux télécoms exploités en France. La conjugaison d’expertises dans les domaines du Très Haut Débit et réseaux privés 5G, du WiFi territorial et Haute Densité, de l’IoT, de la connectivité, téléphonie IP et applications métiers associées, confère au groupe une offre unique de services.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux talents et d’ajouter des expertises à fortes valeurs ajoutées dans notre Groupe. Ces acquisitions consolident notre couverture nationale et expertise unique au service de nos clients. », a indiqué Jean-Philippe Melet, Président Groupe NomoTech.

Ce nouvel ensemble constituera un opérateur de services Télécoms de référence, au service des entreprises et collectivités, en particulier les TPE/PME, et rejoindra le TOP 10 des opérateurs télécoms BtoB français.

En parallèle, le groupe NomoTech entend poursuivre son développement et renforcer ses fonds propres par l’arrivée aux côtés des actuels associés d’Arkea Capital, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea, spécialiste du capital investissement.

Conseils juridiques Cédants