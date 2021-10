Le développement du Key Account Management, comme approche stratégique des relations d'affaires, ne se dément pas, et l'Europe n'échappe pas à cette révolution qui imprègne très rapidement les entreprises françaises.

C'est pourquoi Halifax Consulting, en partenariat avec Essec Business School, lançait en janvier 2015 la première édition du Symposium Annuel du Key Account Management.

Forts de ce succès salué par un auditoire enthousiaste, le cabinet de conseil et de formation en performance commerciale et l'école de management réitèrent ce rendez-vous des KAM et GAM grands comptes ou comptes clés, les 2 et 3 février prochain.

Cette 3e édition se veut encore plus ambitieuse puisqu'elle propose, entre autres :

8 ateliers thématiques approfondis sur des cas d'entreprises;

deux conférences plénières;

une présentation des nouvelles solutions digitales au service des commerciaux;

une soirée gala et des temps de networking structurés.

Des organisateurs reconnus dans le domaine du Key Account Management :

- Hubert Faucher, professeur à l'Essec Business School, est responsable des enseignements en marketing BtoB et Key Account Management et, plus généralement, de management de la relation clients-fournisseurs. Il intervient également en conseil et formation auprès d'entreprises de secteurs variés. Il est auteur d'un ouvrage intitulé « Key Account Manager, vendeur ou chef d'orchestre ? », publié en 2015 aux éditions KAWA.

- Frédéric Vendeuvre, consultant en performance commerciale, co-dirige le cabinet Halifax Consulting devenu une référence en conseil et formation commerciale en France avec ses nouvelles solutions de digital learning. Il est par ailleurs co-auteur de « Vendre et Négocier avec les Grands Comptes » publié aux éditions Dunod.

De nombreux intervenants

Olivier Daurat – directeur commercial – Louvre Hotels

David Giovannuzzi – directeur des accords collectifs – AG2R La Mondiale

Christopher Guerin – directeur général Europe – Nexans

David Legendre – directeur commercial – Transgourmet

Jean-Yves Parisot – président - Diana

Éric Pinard – strategic account management vice-president– Schneider Electric

Florent Richecoeur – directeur commercial et marketing France et Benelux – Mapa Spontex

Nicolas Swetchine – directeur des grands comptes et du segment infrastructure – Lafarge Holcim

Des thématiques tournées vers l'opérationnel

Les intervenants choisis avec soin pour la richesse de leur parcours professionnel vont présenter des conférences et des ateliers en se basant non pas sur de la théorie mais sur leurs retours d'expérience.

Inspirées de cas d'entreprises réels et concrets, les thématiques sélectionnées offrent aux participants des réflexions et pratiques éprouvées, applicables à leurs propres entreprises : www.symposiumkam-essec-halifax.fr/r/programme.