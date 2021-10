Swiss Life France choisit Sage pour la modernisation de ses outils de trésorerie

Swiss Life figure parmi les premiers assureurs de la branche vie en France, en Allemagne, et au Luxembourg. En 2020, le groupe suisse, coté au SMI à la bourse de Zurich, emploie 9 800 salariés et dispose d'un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros.

Dans le cadre d'un projet de transformation digitale de ses processus de trésorerie motivé par un besoin d'interopérabilité de l'ensemble du système d'information, la filiale française, Swiss Life France, a souhaité développer l'automatisation, la centralisation et la connectivité de ses outils. Pour se faire et tout en veillant à la sécurité des données, particulièrement sensibles et règlementées dans le milieu des banques et assurances, elle a choisi la solution de Sage.

Confiance renouvelée pour plus de sécurité

La relation de Sage et Swiss Life France a commencé en 2009 avec l'intégration de la solution Sage XRT V4 Cloud pour la trésorerie, la communication bancaire et le rapprochement. Fort de son expérience et de leur relation historique, Swiss Life France a renouvelé sa confiance en Sage pour accompagner la direction financière dans le choix de la meilleure solution et la mise en œuvre de ce projet d'envergure.

Afin de répondre à des enjeux de sécurité poussées, indispensable au secteur de l'assurance, d'innovation mais aussi de s'adapter au contexte pandémique, la plateforme collaborative hybride (SaaS AWS et on-premise) Sage XRT Advanced, a été déployé en décembre 2020. Swiss Life France devient alors le premier client assurance à utiliser Sage XRT Advanced.

« Swiss Life France utilise avec succès depuis plusieurs années les solutions Sage de cash management. Et avec la migration vers la plateforme Sage XRT Advanced nous avons la garanti que notre développement vers la digitalisation répond à nos enjeux de sécurité et de protection de l'intégrité des données que nous traitons. L'aspect sécurité est aussi indispensable que le fait de pouvoir accéder aux données en temps réel et à tout moment, de piloter le cash du groupe et de ses filiales », commente Jean-Pierre Lassus, directeur de la division financière et membre du comité exécutif de Swiss Life France.

Outil adapté à une structure sociale complexe

La solution correspond au cahier des charges de cette organisation complexe qui compte de nombreuses filiales : pilotage en temps réel et vision de bout en bout des données, gestion complète des flux de trésorerie aussi bien dans le cadre du groupe que de ses filiales, couverture de l'ensemble des flux financiers (paiements, encaissements, opération de financements et de placements, couverture du risque de change et taux, etc.) mais surtout la garantie de la sécurité, la traçabilité et la conformité des données bancaires en permanence. Au travers de cette approche hybride, il s'agissait donc de répondre aux besoins de connectivité et de sécurité liés à l'organisation spécifique de l'entreprise avec une répartition des données comme suit : trésorerie et communication bancaire en SaaS et rapprochement bancaire on premise.

« Nous sommes très heureux que Swiss Life France nous renouvelle sa confiance. Nous savons que les entreprises bancaires et d'assurances ont des structures complexes c'est pourquoi nous avons conçu Sage XRT Advanced en fonction de leurs enjeux. La solution de trésorerie globale intégrée est modulaire et s'adapte à leurs besoins financiers à court et à long terme », déclare Franck Hourdin, VP sales entreprise market Sage.

La première fonctionnalité déployée, à destination d'un grand nombre d'utilisateurs, a été l'automatisation du rapprochement bancaire. Cette fonction bénéficie aujourd'hui à 36 utilisateurs sur le rapprochement bancaire et 1000 utilisateurs occasionnels en consultation via Internet sur les périmètres fonctionnels de trésorerie. Avec un taux de rapprochement bancaire automatique de 90 % pour 200 000 lignes de banques et 200 000 d'écritures comptables rapprochés en 20 secondes, le gain de productivité est réel pour les collaborateurs qui peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.