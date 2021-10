Suspension des fouilles au corps systématiques à Rennes

Le tribunal a également enjoint au directeur de la prison de réexaminer, sous quinze jours, la demande de modification du règlement intérieur, qui prévoit en effet un régime de fouilles corporelles intégrales applicable de façon systématique aux personnes détenues à chaque sortie de parloir, à chaque entrée et sortie de l'établissement ainsi qu'avant tout placement en cellule d'isolement ou disciplinaire. Le Conseil national des barreaux était intervenu au soutien du recours déclenché par l'Observatoire international des prisons et le barreau de Rennes demandant l'abrogation de cette mesure applicable aux fouilles corporelles, estimant qu’une telle pratique porte gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ainsi qu'à l'exercice des droits de la défense et à la confidentialité des échanges du détenu avec l'avocat qui vient s'entretenir avec lui au sein de l'établissement pénitentiaire. Le CNB rappelle que le droit s'applique aussi en prison. Il appartient aux avocats, acteurs majeurs du droit pénitentiaire, de faire respecter les droits fondamentaux des détenus, et d'intervenir en toutes circonstances afin que les prisons cessent d'être un objet de honte pour la République.