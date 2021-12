Suresnes : l’ancien siège du Groupe Airbus se transforme en résidence étudiante

Acquis par Vilogia en 2019, l'ancien siège du Groupe Airbus en Ile-de-France, quai Marcel Dassault, à Suresnes, va devenir un bâtiment multi-usages, grâce au pilotage de Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social.

Le groupe Vilogia rassemble cinq sociétés spécialisées dans l’habitat social, afin de proposer des solutions de logement aux familles disposant de revenus modestes. Le site de Suresnes, 20 000 m² de surface répartis sur huit étages, est le prochain projet du groupe. Il sera totalement réaménagé afin d’accueillir commerces, services, entrepôts de stockage... pour un budget total de 43,8 millions d’euros.

La résidence promet 270 logements pour étudiants, en partie financés par les Prêts locatifs sociaux (PLS). Avec cette résidence, Vilogia souhaite proposer des logements abordables sur le territoire, en s’engageant contre la pénurie de logements étudiants en Ile-de-France. Avec des surfaces locatives allant du T1 au T1 bis, la résidence comptera également des espaces collectifs de travail, de restauration et de détente.

L'environnement au cœur des travaux

Vilogia a pris le parti de garder le bâtiment d’origine. En réhabilitant le bâtiment au lieu de le démolir, Vilogia évite ainsi d’émettre 1 700 tonnes de CO 2 . Les travaux doivent adapter le bâtiment aux normes d’accessibilité, d’incendie et thermiques. Concernant les matériaux utilisés, le groupe Vilogia met en avant l’économie circulaire en utilisant pas moins de 85 % de matériaux recyclés ou réemployés. Par exemple, 1 000 m² de pierre de façade seront récupérés sur site pour être réutilisés dans le nouveau projet, 1000 m² de faux plafonds également et 1300 m² de faux planchers techniques existants serviront aussi pour le nouveau projet.

En termes de performance énergétique, l’objectif est de labelliser les logements au NF Habitat HQE – Qualitel, un gage de qualité pour le logement. Cette labellisation atteste de la prise en compte d’exigences importantes et est délivrée par l’Association Qualitel.