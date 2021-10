Suresnes : inauguration du Musée d'histoire urbaine

Le Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) est aménagé dans le bâtiment de la gare de Suresnes-Longchamp. Il présente l’histoire de la ville, son paysage urbain ainsi que son évolution sociale et économique. Il met en avant ce qu’a été l’urbanisme social des années 20 aux années 40, dont les meilleurs représentants sont le quartier de la Cité-jardins et l’école de plein air. Le MUS, d’une surface de 1 278 m² dont 667 m² d’espaces créés par l’extension, comprend une partie « exposition permanente » qui s’étend sur les deux niveaux de l’ancienne gare, reliés par un escalier monumental. Le Conseil général soutient ce projet à hauteur de 343 011 €.