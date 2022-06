Sur huit étages, un audacieux mariage du bois et de la mosaïque

Après plusieurs mois de travaux, l’un des derniers projets d’aménagement mené par la société d'économie mixte dédiée à l'aménagement et au développement du Val de Marne (SADEV 94) vient d’être livré. Repoussant les limites techniques, le projet Green Oak, ou chêne vert, a expérimenté une « mise en œuvre » de plusieurs matériaux autour d’un système de bardage StoVentec SCM et d’une finition Glass Mosaïc, sur la façade d’un immeuble de huit étages.

Une structure bois-béton pleine de technicité

C’est donc une structure mixte bois-béton et une façade à ossature bois qui ont été mises en place sur une surface de pas moins de 2000 mètres carrés. Une construction qui fait partie du programme de réaménagement du quartier de la Vache-Noire à Arcueil qui a transformé ce carrefour routier en une place arborée entourée de bureaux, de commerces, d’équipements publics et de nouveaux logements.

L’immeuble de bureaux de huit étages et de 10 700 mètres carrés de surface de plancher est co-signé par les agences d’architecture CALQ et Mootz Pelé. C’est le plus innovant du quartier avec sa structure associant bois et béton. Les dalles en béton des planchers reposent sur des poteaux en bois, et la façade est réalisée en murs à ossature bois et mosaïque de verre. Des choix de matériaux résistant à la pollution de l’avenue passante, et qui s’inscrivent dans une démarche de haute qualité environnementale menée par Green Oak.