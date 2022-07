Sup’Expertise : La CRCC de Versailles et du Centre rejoint le projet

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre intègre la Gouvernance collégiale de l’école Sup’Expertise, assurée jusqu’à maintenant par l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.

Afin de pallier les difficultés de recrutement et pour répondre aux besoins actuels de développement de compétences de la profession du commissariat aux comptes et de l’expertise-comptable, la CRCC de Versailles et du Centre poursuit son engagement pour renforcer l’attractivité des futurs diplômés d’expertise-comptable et du commissariat aux comptes.

En tant qu’acteur clé dans la profession, nous rejoignons Sup’Expertise pour travailler main dans la main avec la CRCC de Paris et l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile de France, comme nous l’avons toujours fait pour répondre aux attentes des professionnels. Nous savons nous rassembler pour le meilleur de nos consœurs et confrères sur le terrain.

Une école d’excellence favorisant attractivité et adaptabilité

Sup’Expertise vise l’excellence, cette école supérieure spécialisée dans l’expertise-comptable, l’audit et le conseil, combine le savoir-faire entre l’ASFOREF, l’Institut de Formation Régional (IFR) historique de l’Ordre francilien de l’expertise-comptable, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris, et maintenant de notre Compagnie. Engagée dans une démarche qualité exigeante, soucieuse d’adapter sans cesse son offre de formation, elle veille à remplir toutes les conditions de certification des organismes de formation (Qualiopi, ISO 26000...).

En proposant de la formation continue aux professionnels et la formation initiale aux étudiants et aux alternants, l’école garantit une solution face à différents besoins tel que l’accompagnement à la GPEC, la VAE, les bilans de compétences, le coaching.

Les professionnels en activité continueront à bénéficier du catalogue de formations riche et varié que propose la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) avec en complément des schémas de formations de Sup’Expertise.

L’équipe formation de la CRCC de Versailles et du Centre à vos côtés

Notre Compagnie préserve l’équipe de formation qui continuera à assurer un service relationnel de qualité pour toujours mieux servir nos commissaires aux comptes et ainsi les accompagner dans la préparation à leurs plans de formation, et à des formations adaptées à leurs attentes, avec toujours la possibilité de réaliser des formations internes.

A propos de la CRCC de Versailles et du Centre (CRCC V & C)



La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre est l’instance représentative de la profession des commissaires aux comptes localement. Elle représente, accompagne et défend les intérêts de la profession et couvre 10 départements regroupés autour des Cours d’Appel de Versailles, Bourges et Orléans. En coordination avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, la CRCC V & C porte la volonté de progrès de ses membres, les accompagne pour répondre aux besoins des entreprises et des marchés, promeut les missions et les principes éthiques d’une profession d’intérêt général, créatrice des conditions de confiance, de transparence et de sécurité de la sphère économique, sociale et environnementale.