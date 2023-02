Sup’Expertise inaugure le premier campus dédié aux métiers de l’expertise-comptable, de l’audit et du conseil

Un écrin de verre et de lumière de 5 000 m², au cœur d’un écoquartier en plein essor à Courbevoie, à 20 minutes de la gare Saint-Lazare et à 15 minutes du quartier d'affaires de La Défense, une trentaine de salles de classes équipées des dernières technologies d’enseignement, trois laboratoires numériques, un studio d’enregistrement multimédia, un grand espace de restauration, une salle de sport et même un toit-terrasse de 700 m²… Sup’Expertise a imaginé un campus à la hauteur de son ambition, réconcilier les jeunes avec les métiers de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil, et séduire de nouveaux profils.

« Les métiers du chiffre ont profondément évolué ces dernières années, grâce au digital. Ce sont aujourd’hui avant tout des métiers de conseil et d’analyse, au cœur des enjeux de transformation des entreprises. Nous avons voulu créer un lieu attractif, qui puisse refléter le dynamisme et la modernité de la profession comptable et accompagner sa mutation », explique Laurent Benoudiz, président de Sup’Expertise.

« Le campus de Sup’Expertise a tous les atouts pour offrir à ses étudiants une expérience équivalente à celle qu’ils pourraient avoir en école de commerce : des espaces de convivialité, une vie associative riche, des intervenants de qualité, professionnels de terrain, mais aussi la mobilité internationale », complète Vincent Reynier président de la CRCC de Paris.

Une approche pédagogique innovante

Ce projet ambitieux, soutenu financièrement par la Région Ile-de-France à hauteur de 1,5 million d’euros, est en fait la partie émergée d'un profond travail de refonte de la formation aux métiers du chiffre qu'a entrepris Sup'Expertise, sous la houlette des trois institutions qui la portent depuis 2021, l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris et celle de Versailles et du Centre.

Pour Virginie Roitman, présidente de l’OEC Paris Ile-de-France, « on ne peut plus former aux métiers de la comptabilité comme on le faisait il y a 20 ans. Nous avons donc enrichi le DCG et le DSCG de modules d’enseignement complémentaires en management, gestion de projet, communication…, pour développer les savoir-être et savoir-faire indispensables aujourd’hui en cabinet. Notre campus fait la part belle aux espaces de travail collaboratifs et aux outils numériques, avec l’objectif de rendre nos élèves acteurs de leur formation et de leur avenir ».

Une réponse adaptée au fort besoin de recrutement des cabinets et des entreprises

Fruit de la fusion de l’ACE, premier CFA pour l’expertise comptable en Île-de-France créé en 1993, et de l’Asforef, institut de formation de l’OEC Paris IDF et de la CRCC de Paris, Sup’Expertise est héritière d’une solide expérience de l’apprentissage et de la formation continue.

« Grâce à notre panel de formations, qui vont du bac + 2 au DEC et couvrent tous les métiers de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil, mais aussi des RH et du management, nous portons l’ambition de former plus de 1 000 apprentis et étudiants par an », ajoute Philippe Vincent, président de la CRCC de Versailles et du Centre. De quoi répondre au fort besoin de recrutement des cabinets et entreprises franciliennes.

« Par son offre très large de formation continue, Sup’Expertise permet aussi aux professionnels de faire sans cesse évoluer leurs compétences, pour s’adapter aux nouveaux besoins de leurs clients », complète Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national des experts-comptables.