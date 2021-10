SumUp : publication de son baromètre des transactions des TPE/PME

Dans le contexte de Covid-19 et de déconfinement progressif, qui atteint sa quatrième semaine, SumUp partage sa perception de la situation économique des entreprises, par le calcul des valeurs des transactions attendues, basé sur les taux de croissance hebdomadaires.

Les secteurs et professions observées dans ce baromètre sont l'alimentation & primeur, traiteur & livraison, les marchés vers, les professionnels de santé et les médecins, les services à la personne et enfin les instituts de beauté et les coiffeurs-barbiers.

SumUp propose ainsi une analyse qualitative et quantitative de l'impact de la crise sanitaire sur les TPE et PME en France, avec l'objectif d'informer en temps réel de la reprise de leurs activités et de sa progression.

Paiements digitaux plébiscités

Le baromètre dévoile une hausse des paiements digitaux de 133 % du 2 au 7 juin par rapport à celle du 25 au 31 mai. Il s'agit le nombre de transactions moyen par jour, via les cartes de crédit et de débit, Apple Pay et Google Pay, ou encore les paiements mobiles via lien envoyé par SMS, messagerie instantanée ou QR code.

Un phénomène qui s'explique par la nécessité pour les gérants de bars et de restaurants de mettre à la disposition des clients, à leur réouverture, des moyens de paiement sans contact leur garantissant un service e qualité et la diminution des contacts physiques et de la manipulation d'argent.

Ce résultat confirme la tendance apparue depuis plusieurs semaines, notamment chez les restaurateurs proposant un service de livraison ou de commandes à emporter, et qui se consolide avec la réouverture des établissements.

Hausse du volume de transactions

Autre enseignement mis en avant par le baromètre, la hausse du volume des transactions, dont les valeurs sont calculées sur la base des taux de croissance hebdomadaires historiques, est égal à -30 % du volume de transactions attendu, du 2 au 7 juin. Entre le 25 et 31 mai, il était égal à -69 % par rapport à une semaine normale.

Provenance des nouveaux clients de SumUp

Parmi les nouveaux clients SumUp, 7 % proviennent du secteur des cafés, restaurants et bars, entre le 2 et le 7 juin. Un taux en augmentation puisqu'ils représentent habituellement 4 % des nouveaux clients.

Quels enseignements en cette 4ème semaine de déconfinement ?

Le baromètre relève plusieurs enseignement à retenir en cette quatrième semaine de déconfinement en France. Parmi eux, retenons que la reprise est active, au regard de l'augmentation du nombre de transactions dans la majorité des secteurs d'activités. C'est le secteur des bars, cafés, restaurants qui connaît la plus forte progression.

A contrario, le secteur des taxis repart lentement, avec une augmentation de 44 % de paiements digitaux par rapport à la semaine du 25 mai, celui de l'alimentaire est en léger recul et l'activité des professionnels de santé et médecins et des instituts de beauté & coiffeurs-barbiers, est désormais en baisse.