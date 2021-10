Summer Invest : une édition 100 % digitalisée

L'événement Summer Invest propose une mise en relation directe et qualitative qui vise à accélérer les processus et améliorer la compréhension de l'écosystème du financement. Une mission plus que jamais essentielle en cette période de relance nécessaire de l'activité.

Une édition 2020 majeure

Dans ce contexte de choc économique lié à la crise de la Covid-19, il est plus que jamais essentiel de soutenir les entreprises pour répondre à la relance de l'activité.

Le Summer Invest, coorganisé par la CCI Hauts-de-Seine et le « Catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat » du territoire POLD, pour cette édition 2020, s'inscrit pleinement dans cette perspective, renouvelant sa mission d'accélérateur du financement des PME et start-ups de l'ouest parisien.

Un format digitalisé en 3 temps forts

Fort du succès de la première édition du Summer Invest qui avait, en juillet 2019, rassemblé 360 participants et 115 financeurs, les organisateurs historiques de l'événement renouvellent cette initiative, auxquels s'associent cette année deux nouveaux partenaires : l'IE-Club et Syntec Numérique.

S'adaptant au contexte actuel, l'édition 2020 sera 100 % digitale mais reste basée sur les mêmes fondamentaux, à savoir faciliter et accélérer l'accès aux financements des PME et start-ups franciliennes en création, croissance ou innovation, en les rapprochant des investisseurs potentiels, publics et privés. C'est également un moment d'information experte sur les dispositifs actuels de financement et les points clés liés à la gestion d'une entreprise.

Ces rencontres virtuelles, néanmoins concrètes, se déroulent sur une demi-journée selon un programme établi autour de trois temps forts afin de répondre immédiatement et efficacement aux objectifs des entrepreneurs. Jeunes pousses, entreprises innovantes, sociétés en croissance, pourront ainsi :

organiser des rendez-vous individuels digitalisés avec des organismes financeurs,

suivre en visioconférences des keynotes abordant des thématiques telles que dispositifs de garantie, cotations d'entreprise, négociations en phase de closing, etc. illustrées par des retours d'expériences d'intervenants reconnus,

participer au « Funding Event » initié par l'IE Club ouvert aux start-ups parrainées par des grands groupes à la recherche de financement et désireuses d'enclencher la vitesse supérieure. Elles pourront ainsi présenter leurs objectifs devant des fonds d'investissement renommés.

Le Summer Invest s'inscrit pleinement dans les actions engagées par la CCI Hauts-de-Seine et le Catalyseur et vient enrichir leur mission de soutien au développement économique, fédérant les ressources dédiées à l'innovation et l'entrepreneuriat dans un esprit de convergence de l'ensemble des acteurs.

Le Catalyseur : un accélérateur de développement

Le concept du Catalyseur est né du principe que chacun peut bénéficier de l'expertise des autres. Sous le crédo « connecter, faciliter, diffuser », le Catalyseur, lancé au printemps 2019, se veut un accélérateur de développement et agit tel un facilitateur de synergies, un réseau social, entre tous les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation du territoire POLD. Dans un monde en perpétuelle évolution, la mise en commun des connaissances et des savoir-faire de chacun rend nécessairement plus fort, individuellement et collectivement.

Le Catalyseur, en soutenant l'entrepreneuriat, et par là même l'emploi, entend valoriser le territoire, renforcer son attractivité et sa compétitivité, tant sur le plan régional que national et international.