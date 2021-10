Summer Invest : 360 entreprises ont rencontré 115 financeurs

Plus de 360 entreprises se sont retrouvées pour rencontrer, échanger avec les 115 financeurs présents. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, Summer Invest a permis de faciliter et d'accélérer l'accès aux financements des jeunes entreprises et des PME franciliennes.

Pour Patrick Ponthier, président de la CCI Hauts-de-Seine, « le manque de moyens financiers est l'un des principaux freins au développement des entreprises. Or, le paradoxe est qu'il existe une multitude de financements. Il était donc urgent de rapprocher financeurs et porteurs de projets de croissance ».

Il a ainsi souhaité s'entourer de nombreux partenaires financiers et des acteurs du territoire : « Summer Invest s'inscrit pleinement dans la philosophie du Catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat porté par Paris Ouest La Défense : être un lieu de convergence des acteurs publics et privés et fédérer toutes les ressources dédiées à l'innovation et l'entrepreneuriat du territoire. »

Agnès Bricard, notamment présidente BPW France et vice-présidente de Pacte PME, était l'invitée de ce Summer Invest organisé en quatre temps forts : pitchs devant les financeurs, levée de fonds, 550 rendez-vous d'affaires entreprises/ financeurs et Keynotes.