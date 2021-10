Suivi de l'épidémine de Covid19 en Île-de-France

L'ORS, département santé de L'Institut Paris Region vient de mettre en ligne la progression du Covid 10 en Île-de-France. Avec plus de 8 600 hospitalisations, l'Île-de-France est la région la plus touchée en France. Les données sont actualisées chaque jour et arrêtées à J-1 14h.

@ DR