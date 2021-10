SUEZ poursuit son engagement en faveur de l'inclusion avec un objectif de 1 500 personnes

Selon Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint de SUEZ, en charge de la région France et des Opérations :

« Nous avons développé en France un modèle d'innovation sociale original, créateur d'emplois locaux, grâce non seulement à notre filiale d'insertion « Rebond Insertion », mais aussi à de solides partenariats noués avec les acteurs reconnus de l'ESS. Alors que la crise sanitaire renforce l'inclusion et l'utilité sociale comme deux principales préoccupations, je suis ravi que nous affirmions notre engagement de créer, en 2021, 1 500 emplois en insertion, et de continuer ainsi à proposer de nouvelles offres à impact positif. Essentiels dans le contexte actuel, ces actions et ces partenariats sont inscrits de manière indélébile dans notre raison d'être, au service d'une économie que je souhaite résolument circulaire et plus solidaire ».

Un engagement et un modèle en faveur de l'inclusion

Engagé de longue date dans l'insertion professionnelle, SUEZ est un partenaire important de l'économie sociale et solidaire. Certains de ses métiers, notamment le recyclage et la valorisation des déchets, sont accessibles à des personnes peu qualifiées et peuvent ainsi constituer un tremplin efficace pour des personnes qui en sont éloignées.

En 2002, SUEZ a créé sa propre filiale d'insertion, Rebond Insertion, agréée Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, dont la vocation est l'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi (1). En France, elle emploie chaque année plus de 500 salariés en insertion, notamment sur des activités de tri, de collecte de déchets en centre-ville ou de propreté urbaine, avec un taux de sorties « dynamiques » vers l'emploi (2) et des formations qualifiantes de plus de 70%.

1 Demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires du RSA, seniors, travailleurs handicapés, et jeunes de moins de 26 ans sans qualification.



2 Contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, et contrats d'intérim.



SUEZ a par ailleurs noué des partenariats forts et durables avec des acteurs majeurs de l'insertion, comme les groupes ARES, VITAMINE T, ID'EES et ENVIE, auxquels le Groupe confie régulièrement des prestations de sous-traitance dans toutes ses activités. En 2019, ces partenariats ont représenté plus de 700 emplois en insertion sur les sites du Groupe en France.

Développer ensemble l'économie circulaire en accompagnant la création de nouveaux services

Convaincu que c'est à l'échelle locale que se joue l'impact, SUEZ a créé en 2012 à Bordeaux « La Maison pour Rebondir », une expérimentation inédite pour renforcer la contribution des activités de SUEZ en faveur de l'emploi sur le territoire. Fort de cette expérience, qui a contribué à créer plus de 700 emplois sur le territoire, La Maison pour rebondir a depuis été déployée dans d'autres régions, notamment en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. Au cœur des territoires, les Maisons pour Rebondir facilitent la collaboration entre les filiales de SUEZ et les écosystèmes locaux de l'ESS, le recrutement inclusif sur les métiers de SUEZ, et favorisent le développement de nouvelles offres créatrices d'emploi, que ce soit autour de l'anti-gaspillage alimentaire, du réemploi ou encore de la collecte et de la valorisation de certains déchets de niches (mégots de cigarettes, huiles alimentaires usagées…).



Les Maisons pour Rebondir animent des incubateurs d'entreprises qui ont permis d'accompagner plus de 120 entrepreneurs chaque année, dont 68% de femmes. Dans ce cadre, SUEZ forme et accompagne, dans la durée, des demandeurs d'emploi dans la création de leur entreprise et des entrepreneurs de l'économie circulaire.



Depuis 2019 et la création d'une nouvelle direction dédiée à l'innovation sociale, le Groupe souhaite capitaliser sur ses expériences et promouvoir, plus activement encore, la collaboration avec l'ESS, afin de relever les grands défis de la transition écologique.

