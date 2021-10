Succès pour le Made in France !

L’espace innovation a été particulièrement apprécié, notamment par les « politiques » qui ont tous salué l’initiative. Du côté des visiteurs, c’est très certainement la diversité des entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, qui a le plus surpris. Oui, la France sait faire autre chose que du vin et des fromages !

Succès logique puisque, selon le baromètre annuel Ethicity "Les Français et la consommation responsable 2013" (sondage exclusif BVA-­INFluencia 2013) 95 % des consommateurs français pensent qu’acheter un produit fabriqué en France est un acte citoyen. Par ailleurs, 72 % des français considèrent que les entreprises qui réussiront demain sont celles qui préservent l’emploi sur le territoire.

Les organisateurs de l’expo adressent leurs remerciements aux élus qui ont fait l’effort de venir pour soutenir et honorer de leur présence les entreprises et les visiteurs. Parmi eux, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, mais aussi l’ex-ministre Arnaud Montebourg et plusieurs parlementaires.

Pourtant, les organisateurs de l’événement n’ont jamais ni sollicité ni reçu de soutien financier d’origine publique, le MIF Expo étant une initiative privée de Fabienne Delahaye, la commissaire générale du salon.

Au lendemain de l’édition 2014, le MIF Expo a reçu des dizaines de témoignages positifs sur facebook, tweeter et par des mails d’exposants : Thomas Huriez, fondateur de Modetic (jeans 1083) : « Nous avons encore gagné en visibilité grâce à votre événement. En crédit et en ventes aussi bien sûr (+ 40 % par rapport à l’an dernier sur le salon), donc un grand merci ! C’est le salon le plus dense en terme d’activité que je fais, et c’est celui dont je rentre avec le plus d’énergie ! Merci encore et à très vite ». Le Bottin made in France : « Un grand bravo pour ce beau salon ». Milemil : « Ambiance géniale et succès au rendez‐vous, Milemil sera sur la 4ème édition ».

Même enthousiasme coté visiteurs donc le rendez‐vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2015, les 6-7 et 8 novembre.