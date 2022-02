Succès judiciaire des gens du voyage contre la mairie

Le tribunal administratif de Paris a jugé « illégales » les dispositions dans lesquelles la mairie se réserve le droit de couper l'accès à l'eau toute l'année et l'accès à l'électricité pendant la trêve hivernale pour « les occupants des aires dont le compte usager n'est pas approvisionné ». Comme le mettait en avant le plaignant, l'Association nationale des gens du voyage citoyens, le code de l'action sociale et des familles « interdit en effet toute coupure d'eau potable pour non-paiement de factures et toute coupure d'électricité pour la période courant entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante », souligne le tribunal.

La juridiction administrative a également jugé illégale l'indemnité d'occupation irrégulière de ces aires d'accueil, fixée à 4 euros « alors que le tarif journalier applicable à l'occupation régulière d'un tel emplacement s'élève à 2,50 euros pour un emplacement de deux caravanes et à 3,75 euros pour un emplacement de trois caravanes ».

Le tribunal a annulé le refus « implicite » de la Ville, lors d'une décision prise fin 2020, d'abroger ces dispositions et l'enjoint à le faire dans un délai de trois mois.

Paris compte deux aires d'accueil pour les gens du voyage, celle du bois de Vincennes peut accueillir 28 caravanes sur une surface d'environ 5 000 m2, et celle du bois de Boulogne 35 caravanes sur environ 11 000 m2.