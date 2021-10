Succès et résultats de la hotline des mandataires judiciaires

Avec plus de 3 000 appels reçus d'environ une demi-heure, depuis toute la France, pendant le confinement, le succès de l'opération est telle que le CNAMJ souhaite la rouvrir pour l'outre-mer, toujours en crise.

Les mandataires ont le plus souvent répondu à des questions sur le chômage partiel, l'indemnisation de fonds de solidarité et les PGE, pour des dirigeants issus de deux secteurs très largement en tête qui cumulent les difficultés (Gilets jaunes, grèves, Covid) : l'hôtellerie-restauration (25 % des appels) et le commerce de détail (15 %).

Christophe Basse s'est réjouit de l'efficacité du dispositif auprès de la ministre de la Justice et d'autres acteurs du droit des entreprises en difficulté, tous réunis au Tribunal de commerce de Paris.

Il a aussi mis l'accent sur trois articles de l'ordonnance du 20 mai qui « vient garnir notre boîte à outils pour accélérer encore plus nos procédures notamment par l'extension des procédures de sauvegarde ». Il a ainsi proposé à la Chancellerie de réfléchir à la pérennité de certaines mesures prévues à l'origine jusqu'au 31 décembre 2020 (comme la visioconférence pour la tenue d'audiences) et de faciliter la reprise de sa propre entreprise par le débiteur.