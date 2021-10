Succès de la toute première édition de Global Industrie Connect

Fruit d'un travail de quelques semaines, la première édition du Global Industrie Connect, qui a eu lieu du 30 juin au 3 juillet 2020, a réuni 6 144 participants sur 4 jours, qui ont pu assister aux 46 webinaires organisés avec près de 300 intervenants, pour 122 spectateurs en moyenne par webinaire.

Annoncé le 20 mai dernier, date de l'ouverture du service MyGI, l'événement avait déjà généré 18 588 interactions entre les futurs visiteurs et exposants.

« La prochaine édition physique de Global Industrie, qui se tiendra du 16 au 19 mars 2021 à Eurexpo Lyon, mobilise d'ores et déjà toutes les équipes. Au cœur de cette édition lyonnaise, des thématiques centrales pour la profession, comme le développement durable et l'industrie vert. Des actions autour du thème de la relocalisation sont également en préparation », dévoile Sébastien Gillet, directeur du salon.

Temps forts 2020

Plusieurs temps forts ont marqué cette édition, le premier étant l'inauguration officielle de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

Par ailleurs, un webinaire a été spécialement dédié aux lauréats des Global Industrie Awards 2020 et des tables rondes quotidiennes ont été menées sur des thèmes d'actualité comme :

« Leçons d'une crise et stratégies d'après-crise », avec la participation de Thomas Courbe, Directeur général des entreprises, Bruno Grandjean, président de l'AIF, Bruno Rogowski, Directeur des opérations BPI France et Philippe Varin, président de France Industrie et du conseil d'administration de SUEZ.

« Territoires d'Industrie », avec la participation d'Annabel André, présidente de la Commission économique de Régions de France et VP Eco ARA, Guillaume Basset, directeur Programme "Territoires d'industrie", Hélène Marchand, directrice générale de Verescence France, Patrick Mathieu, responsable des relations institutionnelles régionales Teréga, Charles Odend'hal, dirigeant des établissements Lecuyer et Nicolas Portier, délégué général ADCF.

« Les femmes dans l'Industrie », avec les interventions d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, Philippe Darmayan, président de l'UIMM,Christine Kerdellant, directrice de la rédaction Usine Nouvelle, Sylvie Leyre, présidente du Conseil de la Mixité et de l'Egalité professionnelle dans l'industrie et Sabine Lunel-Suzanne, vice-présidente de Elles bougent.

Les webinaires sont disponibles en replay.

La prochaine édition de Global Industrie aura lieu du 16 au 19 mars 2021 à Eurexpo Lyon.