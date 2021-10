Succès de la campagne « Jamais sans mon avocat »

Lancée en presse écrite et à la télévision, puis diffusée toute l'année sur le web, cette deuxième saison de la web-série « Jamais sans mon avocat » a abordé de nouvelles thématiques juridiques liées à l'actualité, comme la procédure de divorce sans juge, l'e-commerce, l'e-réputation, pour illustrer en situation les domaines d'intervention des avocats, en conseil comme en défense. Au terme de cette campagne, avec près de 8 millions de vues, Lola, toujours aussi active et pétillante, et son entourage ont résolument inscrit l'avocat dans la vie des Français.

#Jamaissansmonavocat entre dans les mœurs

La campagne « Jamais sans mon avocat » a également été adoptée par les avocats. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Jamaissansmonavocat est entré dans les mœurs. Les avocats se sont également appropriés la campagne grâce à un kit de communication déployé au sein de chaque barreau. Ce kit a permis aux avocats de relayer et valoriser la campagne au niveau local auprès de leurs différents publics. Pour parfaire leurs connaissances en matière de communication, le Conseil national des barreaux a également organisé pour les avocats les ateliers “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la communication” durant sa Convention nationale des avocats, en octobre 2017 à Bordeaux et Libourne. Du vade-mecum de la communication, aux conseils pour gérer les relations presse, en passant par la présence digitale en tant qu'avocat, les ateliers ont abordé tous les thèmes pouvant permettre aux avocats d'appréhender toutes les opportunités de communication mises à leur disposition. Suivis par plus de 200 avocats, ces ateliers ont suscité un véritable engouement au sein de la profession.

Pour Michèle Tisseyre, présidente de la commission Communication du Conseil national des barreaux, « la communication touche tous les secteurs et tous les métiers. Les avocats ne pouvaient pas se permettre d'être déconnectés de cet enjeu. Tout le défi était de professionnaliser les avocats en termes de communication et il nous semble qu'avec le succès de la campagne « Jamais sans mon avocat » et les ateliers organisés lors de la Convention nationale des avocats, nous leur avons en quelque sorte ouvert le champ des possibles ».