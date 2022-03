Succès de la 4e édition du Top Afep

Cette 4eéditionduTop Afeps’est tenue le samedi12mars dernier au CESE à Paris et apermisà300 patrons de PME et ETI de toute la Franced’échanger en tête-à-tête avec41dirigeants de grandes entreprises françaisessur des problématiquesde développement et de croissanceliées à leur entreprise.

Au total, 1658rendez-vous individuels de 7 minutes sesont dérouléscette année, en mode « speed dating » le temps d’une matinée avec les grands patrons, à l’instar de Jean-Paul Agon (L’Oréal), Sophie Bellon (Sodexo), Alexandre Bompard (Carrefour) ou encore Patrick Pouyanné (TotalEnergies).

Dans ce monde instable et devant lesnouveaux défis auxquels doivent faire face les dirigeants, ces liens entre grandes et petites entreprises n’ont jamais été autant appréciés.

« Le contexte économique instable de ces dernières années donne une résonnance encore plus significative à notre événement. Les patrons des grands groupes ont fait preuve de beaucoup d’empathie et de générosité cherchant par tous les moyens à faire aboutir chacun des projets présentés par les dirigeants de PME. En échange, ces derniers ont insufflé un vent d’enthousiasme ! Le TOP Afep montre que dans tous nos territoires, les entrepreneurs fourmillent d’idées et d’énergie. C’est très inspirant pour nous, grandes entreprises, et très encourageant pour l’avenir de la France !», s’est réjoui Laurent Burelle, président de l’Afep.

Les échanges se sont ainsi focalisés sur des questions extrêmement pratiques, au cœur des préoccupations actuelles comme la production en France, le développement à l’international, les nouveaux marchés, la digitalisation, la décarbonation, l’impact des politiques RSE, les nouveaux modes de travail, le recrutement et les compétences des salariés...

Les objectifs de ce rendez-vous semblent atteints car, à la suite des dernières éditions, 80 % des dirigeants de PME déclarent avoir bénéficié d’un suivi après ces rencontres et 75 % considèrent que l’événement a été utile au développement de leur entreprise.