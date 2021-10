Succès de l'opération logements payés pour les actifs arrivant en Auvergne

"Ca dénote qu'on ne s'est pas trompé. On est en plein dans le mille. Cela correspond à un véritable besoin", a-t-il ajouté, une semaine exactement après le lancement de l'opération. En date de vendredi soir, on dénombrait 62 561 visites sur le site internet de l'opération, www.newdeal-en-auvergne.fr et 3 500 formulaires remplis avec CV et lettres de motivation, a expliqué M. Guerre, par ailleurs vice-président de la région Auvergne. "C'est impressionnant. L'opération va totalement au-delà de nos prévisions les plus optimistes et nous l'analysons bien sûr aussi au regard de la situation économique du pays", a encore souligné le responsable.

L'opération baptisée "New Deal en Auvergne" consiste à proposer de payer le loyer à concurrence de 500 euros par mois pendant la période d'essai (trois mois) à tout actif venant en Auvergne, une opération qui est une première en France. M. Guerre a relevé qu'il y avait 137 offres d'emploi dans 22 entreprises parties prenantes à l'opération, tandis que de nombreuses autres ont fait acte de candidature pour la rejoindre depuis lundi la semaine dernière. L'opération doit s'achever fin novembre mais les responsables de la région vont se réunir vers le 10 décembre pour décider un éventuel renouvellement, a dit M. Guerre. Avec ce "New Deal", "l'Auvergne est la première région à proposer une aide à la mobilité professionnelle", affirme l'Agence des territoires d'Auvergne, qui pilote l'opération.