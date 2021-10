Studyrama Sup'Alternance « Où s'inscrire en alternance en juillet ? »

Pour tous ceux qui souhaitent trouver une solution avant de partir en vacances et aborder la rentrée en toute sérénité, Studyrama organise la quatrième édition du Salon Sup' Alternance « spécial Rentrée », le samedi 6 juillet prochain à Paris. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu des établissements proposant encore des inscriptions en alternance.



Plus de 300 formations en alternance de Bac à Bac +5



Une cinquantaine d'établissements n'ayant pas encore clôturé leurs inscriptions sera au rendez-vous : BTS, CFA, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles spécialisées. Ils proposeront plus de 300 formations en alternance dans une multitude de secteurs d'activité, du tourisme à la chimie en passant par le transport, l'assistanat, les ressources humaines ou encore l'immobilier.



Près de 1000 offres seront présentées par des entreprises qui viendront à la rencontre des candidats pour leur proposer des offres de contrat d'alternance (professionnalisation ou apprentissage) et des établissements scolaires via leurs entreprises partenaires.



Les visiteurs, étudiants et parents, auront la possibilité d'assister à des conférences thématiques animées par des spécialistes de l'alternance qui donneront des réponses pratiques à des questions clés.