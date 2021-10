Studyrama lance la 18e édition du salon des Masters, MS et MBA

Cette dix-huitième édition du Salon Studyrama des Masters 1 et 2, MS & MBA est placée sous le haut patronage du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Universités, Instituts d'Administration des Entreprises (IAE), écoles spécialisées, grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.

Une centaine d'établissements venant de toute la France proposeront cette année encore plus de 1 000 formations recrutant de Bac +3 à Bac +5, parmi les plus prestigieuses. Masters professionnels, M1, M2, Masters Recherche, Mastères Spécialisés, MBA, « 3e Cycles divers » allant du marketing à la chimie, les organismes de formation présenteront encore cette année leurs différents cursus et programmes.

Côté international, des établissements européens, australiens et nord-américains seront au rendez-vous. Parmi eux : Roosevelt University (Chicago), National University International from San Diego ou encore la London School of business and finance.

Animées par des professionnels, des conférences permettant d’approfondir des grands sujets liés à l’univers des troisièmes cycles auront également lieu. Elles traiteront cette année des Masters en alternance à l’université, des Mastères Spécialisés, des MBA ou encore du fameux test d’anglais TOEIC®.