Stratexio et Fidal : partenariat pour accompagner le développement international des entreprises

Ce partenariat permettra aux adhérents de Stratexio d'accéder aux ressources juridiques et fiscales du cabinet Fidal, indispensables pour impulser leur développement et sécuriser leurs opérations à l'international.

« Nous nous réjouissons à la perspective de mettre notre expertise et notre expérience à la disposition du réseau Stratexio. Qu'il s'agisse de stratégie d'implantation, de mise en place de modèles de distribution, de prise de participations, de financement de projets ou encore de mobilité internationale, nos équipes sont animées par la volonté de proposer le meilleur de l'ingénierie juridique et fiscale. Pour garantir à nos clients un accompagnement optimal à l'international et leur permettre d'en saisir toutes les opportunités, nos avocats travaillent en collaboration active avec des cabinets étrangers, en particulier avec WTS, réseau de spécialistes en fiscalité présents dans plus de 100 pays, dont Fidal est le représentant exclusif en France », déclare François de Laâge de Meux, président de Fidal.

L'originalité du programme Stratexio tient à son esprit « Club » et à son approche collaborative à destination des chefs d'entreprise. Partage d'expérience, accompagnement individuel et accès à un réseau d'experts sélectionnés, sont les trois leviers proposés aux quelque 200 adhérents pour accélérer le déploiement de leur activité à l'international.

Dans le cadre de cette collaboration, les avocats de Fidal interviendront au sein des Clubs Stratexio, animeront des webinaires et dispenseront des formations sur des thématiques juridiques ou fiscales à fort enjeux pour des entreprises et groupes indépendants conquérants, pour la plupart déjà présents à l'export.

« Beaucoup d'entre nous, chefs d'entreprises, pensent que réussir seul est possible. S'insérer dans des dispositifs collectifs peut sembler une perte de temps face aux urgences et aux flux constants du quotidien. C'est tout l'inverse. Stratexio permet d'éviter de nombreuses erreurs, de fausses pistes, par le filtre de méthodologies éprouvées et d'échanges structurés avec ses pairs. Cette démarche est très puissante. Ce programme peut éviter des années de galère et accélérer très fortement la croissance de l'entreprise à l'international. Bien s'entourer est primordiale pour la réussite de nos entreprises. Et je suis convaincu que Fidal sera un partenaire majeur pour cela », ajoute Fabrice Le Saché, président de Stratexio.