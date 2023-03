Stratégie européenne Global Gateway : « le secteur privé a un rôle clé à jouer »

Organisé à l’initiative d’OlivierBecht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, et de Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, le séminaire sur la stratégie européenne Global Gateway a réuni plusieurs centaines d’entreprises françaises, le 23 mars dernier, à Paris. Ce rassemblement a été l’occasion pour le Gouvernement d’encourager le secteur privé à s’impliquer dans cette stratégie, lancée en 2021 par la Commission européenne et accélérée sous la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Consolider l’axe Europe-Afrique et développer celui avec l’Indopacifique

Pour lancer l’événement, le président de la République Emmanuel Macron, s’exprimant en vidéo, a rappelé, l’ambition inédite de cette stratégie jusqu’en 2027 : « celle de mobiliser 300 milliards d’eurosd’investissement européens, publics et privés, et de les déployer dans des pays partenaires ». La moitié de cette somme est d’ailleurs consacrée au continent africain. L’objectif du Global Gateway est d’accélérer les transitions numérique, énergétique et écologique, conformément aux besoins exprimés par ces pays, en finançant des infrastructures durables et de qualité, mais aussi en développant des opportunités économiques et des emplois locaux, et en relevant le défi commun de l’accélération de la transition énergétique et numérique.

« Dans cette démarche, le secteur privé a un rôle clé à jouer. Il s’agit, en effet, de contribuer à une ambition politique, celle de consolider un axe Europe-Afrique et de développer notre stratégie pour l’Indopacifique. Mais il s’agit avant tout de saisir d’immenses opportunités économiques dans des géographies où la demande de France et d’Europe n’a jamais été aussi forte », a déclaré le chef de l’État.

Pour Emmanuel Macron : « il faut passer des annonces aux actes, et il faut que l’argent public ait cet effet démultiplicateur, en permettant des projets privés. C’est la clé ! ». Afin de réaliser ces actions, le président de la République a adressé un message aux entreprises : « Vous pouvez compter sur l’accompagnement des services de l’État, qui sont là, à la fois pour vous aider à trouver les solutions de financements et pour vous guider dans la recherche de partenaires locaux fiables ».

Santé, éducation transports, et agroalimentaire

Après l’intervention du président de la République, Olivier Becht et Chrysoula Zacharopoulou sont intervenus à tour de rôle pour présenter des enjeux stratégiques majeurs du Global Gateway, sans oublier d’insister sur l’importance du secteur privé dans cette démarche. La secrétaire d’État a ainsi souligné l’importance « d’une Europe solidaire, qui agit avec ses entreprises pour la prospérité, la souveraineté et pour le développement économique et humain de nos partenaires dans des secteurs clés, comme la santé, l'éducation, les transports ou l’agroalimentaire ».

Infrastructures numériques, métaux critiques, énergie et aménagement du territoire

De son côté, Olivier Becht a mis en avant quatre autres axes stratégiques de Global Gateway. Tout d’abord, les infrastructures numériques, qui d’après le ministre, sont « stratégiques dans la transition numérique que nous sommes en train de vivre, et indispensables, pour les pays africains et ceux indopacifiques, pour pouvoir porter leur propre développement ». Il a ensuite évoqué les métaux critiques, « nécessaires à la fois à la construction de nos infrastructures de stockage de l'énergie, mais aussi de stockage de la donnée », l’énergie et l’aménagement du territoire. « Ce sont des domaines dans lesquels nos entreprises, ici en France, ont une expertise qui est reconnue mondialement et dans lesquels nous devons nous investir », a précisé le ministre.

Un appel à « embarquer dans cette grande aventure Global Gateway »

En résumé, comme l’a indiqué Chrysoula Zacharopoulou, « Global Gateway est un projet économique, mais surtout géopolitique », qui permet, à travers des investissements, de renforcer « nos partenariats économiques », « nos alliances », « les rayonnements de notre pays, de sa langue, de son savoir-faire et de ses valeurs, mais aussi de notre continent ». Elle a enfin invité tous les représentants des entreprises « à embarquer dans cette grande aventure Global Gateway, qui ne fait que commencer ».

« C’est vous, les acteurs économiques, qui êtes au cœur de Global Gateway, c'est vous qui avez les clés du succès de cette opération », a lancé Olivier Becht, qui souhaite « une opération gagnante pour la prospérité de l'Afrique, gagnante pour la prospérité européenne, pour la prospérité des entreprises et surtout, globalement, gagnante pour la stabilité, la sécurité et la paix au niveau de nos continents et à l'échelle mondiale ».

Face aux sollicitations des ministres, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a répondu que « les entreprises de France sont prêtes à être acteurs des projets Global Gateway ».