Stratégie d’entreprises : Harold Avocats se renouvelle et renforce ses ambitions

Harold Avocats, c’est une équipe de haut niveau réunie autour de quatre associés aux expertises complémentaires. Du conseil au contentieux, le cabinet promet à ses clients un accompagnement à haute valeur ajoutée et des réponses directement opérationnelles, inventives mais surtout alignées aux intérêts business de leurs clients.

Un accompagnement sur-mesure, adapté et évolutif

Persuadés que confiance et performance sont indissociables, les associés d’Harold Avocats se donnent une double-mission : assurer la continuité de leur accompagnement auprès des entreprises, tout en l’enrichissant d’une nouvelle approche transversale et parfaitement adaptée aux exigences du quotidien comme du long terme de l’entreprise.

Dédié au droit des affaires et porté par la haute technicité de chacun de ses experts, le cabinet Harold Avocats se positionne, avec implication et disponibilité, comme l’allié incontournable des dirigeants d’entreprises. Il propose un accompagnement global à même d’apporter les solutions et services en adéquation avec le secteur d’activité et les objectifs fixés.

Parmi leurs principaux domaines de compétences :

Stratégie d'entreprise : cessions, acquisitions, gouvernance, relations d’associés, etc.

Stratégie commerciale : fonds de commerce, joint-venture, contrats commerciaux, etc.

Stratégie immobilière : baux, construction, saisies immobilières.

Stratégie sociale : droit du travail, protection sociale, rémunérations, restructurations, etc.

Stratégie financière : droit bancaire, private equity, financement, etc.

Stratégie contentieuse : gestion des risques, contentieux de la sécurité sociale, de la propriété intellectuelle, droit pénal des affaires, etc.

Une nouvelle promesse de proximité et d’excellence

Parce qu’Harold Avocats considère que la proximité est au cœur de la relation client, le cabinet consolide son maillage territorial autour de Nantes, Paris, Rennes, Dinan et Saint-Malo. Un solide réseau qui permet à ces experts d’intervenir quel que soit le lieu où ses clients sont implantés.

« Référence locale sur l'ensemble des problématiques qui jalonnent la vie d’une entreprise, Harold Avocats apporte un service technique à la hauteur des attentes et des besoins de ses clients », souligne notamment Etienne Delattre, avocat fondateur.

Une nouvelle étape pour un cabinet qui en préfigure d’autres, reflet de leur ambition de développement.

À propos d’Etienne Delattre

Diplômé d’un master II « Droit social et gestion des ressources humaines » à l’université de Nantes, et titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail, Étienne Delattre est inscrit au barreau de Nantes depuis 2004.

Fort de ses expériences, et après six années de collaboration au sein d’un cabinet de référence en droit social, Etienne Delattre participe à la création de Harold Avocats en 2013. Responsable du département « Droit du travail et protection sociale », il intervient exclusivement du côté des entreprises en conseil et contentieux. Appréhendant le droit social comme un outil au service de la stratégie de l’entreprise, Etienne Delattre s’efforce de bien connaître et comprendre les entreprises qu'il assiste, afin d'être en mesure de les conseiller au plus près de leurs besoins. Sa pratique professionnelle est marquée par une forte technicité et une approche pragmatique et réaliste des sujets qui lui sont confiés.

Cet avocat est aussi chargé d'enseignement à l'Université de Nantes.

À propos de Cyril Tournade

Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires ainsi que d’un DEA Droit de la propriété littéraire et artistique, Cyril Tournade est membre du barreau de Nantes depuis 2006. Après avoir travaillé en tant que collaborateur au sein de cabinets régionaux en droit des affaires, cet expert fonde Harold Avocats en 2013.

Cyril Tournade est en charge du département droit commercial et droit économique dans une approche de conseil et de contentieux. Depuis 20 ans, il a développé une expertise toute particulière dans l’élaboration de stratégie contentieuse auprès de ses clients. Sa préoccupation première est d’apporter une solution opérationnelle et pragmatique aux dirigeants d’entreprises et aux directions juridiques. Il s’attache à créer le lien entre les exigences de ses clients avec les instances judiciaires. Cyril Tournade accompagne, en droit commercial, droit économique et droit des procédures collectives, les entreprises de différents secteurs, de la PME au groupe international. Il est, pour ce faire, accompagné d’une équipe d’avocats dynamique et soucieuse de participer, avec rigueur et engagement, à l’accompagnement de ses clients.

A propos d’Olivia Klein

Olivia Klein est titulaire d’un Master II Juriste d’affaires – DJCE et d’un Certificat d’études spécialisées en droit économique. Avocate depuis 2008, elle a exercé ses premières années au sein de cabinets à Paris ayant une pratique réputée en droit économique.

En 2016, Olivia Klein crée son Cabinet à Nantes et accompagne ses clients en droit commercial et droit économique.

Olivia Klein intervient en conseil essentiellement en stratégie commerciale. Elle dispose d’une expertise accrue en contrats commerciaux, propriété industrielle, droit de la concurrence. Elle accompagne ses clients issus de secteurs d’activités variés (industrie, distribution spécialisée, Tech, construction) dans la mise en place de projets stratégiques de développement commercial (partenariat, joint-venture, accords de fabrication et de commercialisation, licence, convention de groupement d’entreprises, etc). Olivia Klein dispense régulièrement des formations auprès des services juridiques des groupes pour lesquels elle intervient mais aussi auprès d’étudiants et élèves-avocats.

A propos de Valérie Tazé

Valérie Tazé, avocat depuis 2006, est titulaire d’un DJCE en droit des affaires (Université Rennes 1) ainsi que d’un diplôme de juriste d’affaires franco-britannique et un LLM in International Business Law.

Après avoir exercé dans les départements Droit des sociétés/Fusion-acquisition de cabinets d’affaires de premier plan, Valérie Tazé rejoint Harold Avocats en qualité d’associée en 2015. Depuis, elle intervient en conseil auprès des dirigeants, des associés et des entreprises aux fins de les accompagner dans leurs problématiques juridiques de croissance externe, de cession, de structuration, de relations d'associés, de tenues d'assemblée et dans l'anticipation ou la résolution des conflits à l'occasion de ces opérations.

L'expérience en la matière lui permet d'anticiper les éventuels conflits et d'aborder avec les clients les problématiques sous un angle pratique et adapté à leurs objectifs. Son expérience à l'international lui permet d'intervenir aussi bien en anglais et en français.