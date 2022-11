Stratégie d’accélération « Cybersécurité » : le Gouvernement dévoile 17 projets

Essentielle à la souveraineté des Etats et vecteur de confiance dans l’économie et les outils numériques, la cybersécurité est un enjeu majeur du notre époque. Les craintes relatives à la sécurité des données représentent un frein à la numérisation, notamment des TPE et PME : près d’un chef d’entreprise sur deux déclare avoir peur de perdre ou de se faire pirater des données. Les acteurs publics et privés, au travers de synergies, ont un rôle essentiel à jouer pour parvenir à une parfaite maîtrise des technologies, développer les savoirs et renforcer les compétences nécessaires.

Stratégie en cinq axes

Cette stratégie s’articule autour de cinq axes :

Développer des solutions souveraines de cybersécurité ;

Renforcer les liens et les synergies entre les acteurs de la filière ;

Soutenir l’adoption de solutions cyber par les individus, les entreprises, les collectivités et l’Etat, notamment via des actions de sensibilisation tout en faisant la promotion des offres nationales ;

Former plus de jeunes et professionnels aux métiers de la cybersécurité, fortement en déséquilibre ;

Soutenir en fonds propres le développement des entreprises.

Annoncée le 18 février 2021, la stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité sera financée à hauteur de plus d’un milliard d’euros (dont 720 millions d’euros de financements publics) afin de faire de la France une nation de rang mondial en cybersécurité.

17 projets d’envergure sélectionnés

C’est dans cette optique que Jean-Noël Barrot a annoncé un soutien à hauteur de 39 millions d’euros de financements publics de 17 projets d’envergure sélectionnés via 5 dispositifs lancés par le Gouvernement dans le cadre de France 2030. Ces projets visent à contribuer au développement de solutions innovantes en cybersécurité, à renforcer les dynamiques collaboratives entre les acteurs de l’écosystème et à accroitre l’offre de formation en cybersécurité. Cette annonce suit d’autres mesures déjà mises en œuvre, telles que l’aide à la mise en place du Campus cyber ou l’organisation d’une journée autonomie et souveraineté numérique destinée à faciliter les rencontres entre les offreurs de solutions souveraines de cybersécurité et grands donneurs d’ordres du secteur.