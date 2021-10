StopCovid : la CNIL rend son avis sur les conditions de mise en oeuvre de l'application

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui avait rendu un avis le 24 avril dernier sur le principe de l'utilisation de l'application « StopCovid », a examiné les conditions concrètes de sa mise en œuvre et s'est prononcée en urgence le 25 mai.

Pour rappel, l'application mobile « StopCovid » vise à informer les personnes utilisatrices qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au COVID-19 et utilisant la même application, et qu'elles encourent potentiellement un risque de contamination.

Les grandes lignes de l'avis

Dans son avis du 25 mai, la Commission a rappelé que le fait d'instituer un dispositif qui enregistre automatiquement les cas contacts de ses utilisateurs constitue une atteinte à la vie privée qui ne peut peut être admise que sous conditions. Sur ce point, elle constate que l'application ne conduira pas à créer une liste des personnes contaminées mais simplement une liste de contacts, pour lesquels toutes les données sont pseudonymisées, respectant ainsi le principe de protection des données dès la conception.

Par ailleurs, elle relève une ses principales recommandations, formulées dans son avis du 24 avril afin de compléter les garanties initialement prévues par le Gouvernement, concernant notamment la responsabilité du traitement confiée au ministère en charge de la politique sanitaire, l'absence de conséquence juridique négative attachée au choix de ne pas recourir à l'application, ou encore la mise en œuvre de certaines mesures techniques de sécurité, ont été suivies.

De ce fait, la CNIL se positionne en faveur du déploiement légal de l'application, « dès lors qu'elle apparaît être un instrument complémentaire du dispositif d'enquêtes sanitaires manuelles et qu'elle permet des alertes plus rapides en cas de contact avec une personne contaminée, y compris pour des contacts inconnus ».

Elle estime néanmoins que l'utilité réelle du dispositif devra faire l'objet d'une étude plus poussée, après son lancement. La durée de mise en œuvre du dispositif devra être conditionnée aux résultats d'une évaluation régulière.

Quelques observations supplémentaires

La CNIL a formulé plusieurs recommandations complémentaires, au regard de la sensibilité de l'application.

Parmi elles, la Commission suggère d'améliorer l'information fournie aux utilisateurs, en particulier les conditions d'utilisation de l'application et des modalités d'effacement des données personnelles.

Elle ajoute qu'il est nécessaire de délivrer une information spécifique aux mineurs et à leurs parents.

Enfin, le décret à venir doit bénéficier d'un droit d'opposition et d'un droit à l'effacement des données pseudonymisées enregistrées et l'intégralité du code source de l'application mobile et du serveur doit être librement accessible.