Stephenson Harwood se renforce en corporate avec l'arrivée de trois nouveaux associés

Les trois associés, en provenance du cabinet King & Wood Malleson (précédemment SJBerwin), bénéficient d'une large expérience en private equity. Ils interviennent auprès d'acteurs du private equity et d'institutions financières en qualité de conseil en matière de structuration et de gestion de fonds d'investissement, de transactions sur le marché secondaire et d'opérations de private equity (investissements et désinvestissements). Ces arrivées viennent notamment soutenir la pratique private equity du bureau parisien de Stephenson Harwood emmenée par Patrick Mousset.

Précédemment co-responsable de l'équipe private equity au sein de King & Wood Mallesons (Royaume-Uni), Jonathan Pittal dispose de plus de 20 ans d'expérience en la matière.

Warren Allan conseille ses clients dans le cadre de la formation de fonds d'investissement, de transactions secondaires et de LBO tandis que Gabriel Boghossian assiste également ses clients lors de restructurations de sociétés de gestion, de co-investissements et d'opérations de fusions-acquisitions, pour le compte des équipes de gestion et des souscripteurs/investisseurs dans leurs fonds.

Patrick Mousset, associé corporate au sein du bureau parisien de Stephenson Harwood, se félicite : « Les arrivées de Jonathan, Warren et Gabriel constituent une étape majeure dans le développement de notre pratique mondiale en private equity. Leurs expériences respectives représentent de nouvelles ressources considérables pour nos équipes corporate parisienne et londonienne notamment dans le cadre de transactions internationales tant en matière de structuration de fonds que d'opérations LBO. »