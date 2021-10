Stephenson Harwood emménage au 48 rue Cambon

L'ensemble immobilier comporte certains des Hôtels particuliers les plus prestigieux de Paris, tel que l'Hôtel d'Evreux, l'Hôtel Castanier et l'Hôtel des Vieux, tous trois classés à l'inventaire des monuments historiques.

Installé au 7e étage avec une vue imprenable sur Paris, Stephenson Harwood bénéficie d'un panorama à 360°, de locaux lumineux au design contemporain. Les bureaux apportent aux équipes une excellente qualité environnementale de travail comprenant des espaces pensés sur mesure, un plateau moderne et des salles de réunions modulables.

En plus de 15 ans de présence à Paris, Stephenson Harwood a connu une importante croissance interne et externe, avec notamment les arrivées en 2017 de Tiana Rambatomanga, associée en structuration de fonds, et en 2016 de Pierre-Nicolas Sanzey, associé en Immobilier ainsi qu'en 2016 la promotion de Nicolas Demigneux, associé en Contentieux.

À propos de Stephenson Harwood

Stephenson Harwood est un cabinet international d'avocats offrant une gamme de services complète, avec plus de 150 associés et 1 000 personnes à travers le monde. Le cabinet apporte son expertise à un grand nombre de sociétés, d'institutions financières, de fonds d'investissement, de dirigeants et d'entrepreneurs. L'équipe parisienne, composée d'une trentaine de professionnels dont 9 associés, offre une large gamme de services juridiques et fiscaux à une clientèle française et internationale qui comprend un grand nombre de banques, de sociétés, d'acteurs du Private Equity, d'armateurs, de compagnies aériennes, d'exploitants ferroviaires et de sociétés de crédit-bail de premier plan. L'équipe multilingue est en mesure de fournir des conseils sur les questions de droit anglais, de droit français, de droit italien et de droit de l'État de New York.

Le cabinet compte à ce jour dix bureaux à travers le monde : Pékin, Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, le Pirée, Seoul, Shanghai, Singapour et Yangon.

Plus d'informations sur www.shlegal.com.