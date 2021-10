Stephenson Harwood crée un département Propriété Intellectuelle avec l’arrivée de Boriana Guimberteau

Spécialisée en propriété intellectuelle, Boriana Guimberteau intervient depuis près de 20 ans, tant en conseil qu’en contentieux, plus particulièrement en droit des marques, droit d’auteur, brevets, savoir-faire, droit des dessins et modèles.

Elle dispose d’une expertise reconnue dans les secteurs de la mode, des cosmétiques, du luxe, des NTIC, des médias, de l’e-commerce et de l’industrie pharmaceutique/life sciences.

Boriana Guimberteau, associée commente : « je suis ravie de rejoindre un cabinet international comme Stephenson Harwood et son équipe du bureau de Paris composée d’associés et collaborateurs dynamiques et talentueux. M’inscrire dans ce projet commun et ambitieux en y développant l’activité IP/IT me réjouit. Les synergies d’ores et déjà identifiées avec les différents départements du bureau de Paris et nos bureaux d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie attestent du besoin croissant de nos clients dans cette matière.»

Boriana Guimberteau sera accompagnée de Magali Courroye, collaboratrice. Son département fera notamment partie du groupe Intellectual Property de Stephenson Harwood au niveau international et travaillera en étroite collaboration entre autres avec Alexandra Pygall et Rob Jacob, associés IP du bureau de Londres.

« L’expertise et l’expérience de Boriana viennent encore consolider notre offre de services en contentieux et en droit des sociétés à Paris et renforcer plus globalement notre groupe international dans ces domaines. Nous nous réjouissons de l’accueillir et de commencer à travailler avec elle et son équipe. Au-delà de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de Propriété Intellectuelle et d’IT, cette nouvelle arrivée s’inscrit avant tout dans notre stratégie de faire de notre bureau parisien un hub européen d’envergure pour la firme », indique Nicolas Demigneux, managing partner du bureau de Paris.

L’arrivée de Boriana Guimberteau confirme la politique de développement active menée par le bureau de Paris depuis plusieurs années et fait écho aux différentes arrivées d’associés au cours de ces 18 derniers mois qui ont renforcé ou créé des pratiques.

Boriana Guimberteau, avocat au Barreau de Paris depuis 2004, a débuté sa carrière en qualité de juriste au sein de la division Parfums et Cosmétiques du groupe LVMH et dispose d’une notoriété et d’une forte expertise dans les secteurs de la mode, du luxe, des parfums et cosmétiques. Avant de rejoindre Stephenson Harwood en 2021 en tant qu’associée pour y fonder la pratique Propriété Intellectuelle, elle a exercé pendant 17 ans au sein du cabinet FTPA où elle a co-animé depuis 2014 le département Propriété Intellectuelle.

Boriana Guimberteau est membre de l’INTA (International Trademark Association – Brands and Innovation committee), de l’APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) et de l’AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). Elle a participé au développement de la plateforme Blockchain Avocats du cabinet FTPA.