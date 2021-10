Stephenson Harwood crée un département concurrence à Paris avec l'arrivée de Jean-Julien Lemonnier

Jean-Julien Lemonnier se réjouit de cette nouvelle aventure : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins Stephenson Harwood. La dynamique entrepreneuriale de ce cabinet international représente un environnement idéal pour créer une nouvelle pratique et contribuer à la construction et à l'orientation de la stratégie. J'ai été principalement attiré par les opportunités de synergies avec les autres équipes du cabinet à Paris comme à Londres. Au-delà de la réputation établie du cabinet auprès des acteurs bancaires et financiers et sur de nombreux secteurs industriels, j'ai été conquis par les personnalités et les équipes, avec lesquels je partage une vision commune de notre métier. »

Jean-Julien Lemonnier a développé une expertise d'une quinzaine d'années en droit de la concurrence. Il intervient dans le cadre d'enquêtes concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées, initiées principalement par l'autorité française de la concurrence ou par la Commission européenne et de dossiers de contrôle des concentrations. Il conseille également ses clients dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité, en matière de droit de la distribution et sur des problématiques de pratiques restrictives de concurrence.

En parallèle, Jean-Julien Lemonnier est aussi régulièrement intervenu sur des dossiers d'investigations internes non seulement en droit de la concurrence mais aussi au-delà, notamment en droit pénal des affaires.

Il conseille une clientèle d'entreprises principalement issues du secteur financier mais également dans une grande variété de secteurs tels que le transport, l'énergie, les produits de consommation courante ou encore la chimie.

Au sein du cabinet, Jean-Julien Lemonnier travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des départements du bureau de Paris, particulièrement en Corporate M&A pour les questions concernant le contrôle des concentrations et en Contentieux Arbitrage et Assurance sur les problématiques de droit pénal et de contentieux commercial. Il sera aussi amené à travailler régulièrement aux côtés des autres bureaux du cabinet, notamment l'équipe londonienne de droit de la concurrence dirigée Marta Isabel Garcia.

Nicolas Demigneux, managing partner du bureau de Paris ajoute : « La création d'un département Concurrence à Paris répond à une demande croissante de la part des clients. C'est le produit d'une longue réflexion, qui s'est naturellement concrétisée à la suite du Brexit. Le choix de Jean-Julien a été pour nous tous une évidence. Ses interventions dans des dossiers de premier plan ont été particulièrement remarquées par le marché. C'est un technicien hors-pair totalement aligné sur nos valeurs entrepreneuriales et d'excellence : le profil que nous recherchions était très précis et nous avons la conviction de l'avoir trouvé. »

Ce recrutement démontre la volonté des équipes françaises et internationales de Stephenson Harwood de continuer à compléter la palette de services apportés aux clients. Le bureau parisien, reconnu pour l'excellence de ses expertises en financement, en corporate, private equity et M&A, en structuration de fonds, en contentieux, arbitrage et assurance, en immobilier et en fiscalité, compte aujourd'hui plus d'une trentaine d'avocats dont 10 associés. De nouvelles arrivées d'associés sont prévues dans les mois à venir.

À propos de Jean-Julien Lemonnier



Après une maîtrise de droit des affaires (2000) et un DESS en Droit économique à l'Université de Montpellier (2001), Jean-Julien Lemonnier a intégré le parcours Grande École de l'EDHEC Business School (2002-2005) et est devenu avocat au barreau de Paris en 2008 (Promotion Christine Lagarde 2006-2007).

Il a débuté sa carrière en 2007 en qualité collaborateur du département concurrence de White and Case, au sein duquel il a évolué pour devenir counsel en 2018. En mars 2021, Jean-Julien Lemonnier devient associé du bureau de Paris du cabinet Stephenson Harwood, où il créé et prend la direction du département concurrence.

Jean-Julien Lemonnier intervient en droit de la concurrence dans le cadre d'enquêtes concernant des pratiques anticoncurrentielles présumées, de dossiers de contrôle des concentrations, en matière de distribution, de compliance et d'investigations internes.