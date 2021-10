Stéphanie Susini-Massei, nouvelle secrétaire générale du réseau Absoluce

Forte de son expérience de terrain et de la profession comme Secrétaire générale adjointe à l'IFEC (Institut Français des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes) de 2011 à 2020, l'arrivée de Stéphanie s'inscrit dans la stratégie de développement d'Absoluce.

Stéphanie aura pour fonction de coordonner et de développer ce réseau de 24 cabinets, répartis sur 53 sites, dans toute la France, qui regroupe à ce jour 720 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros.

« Je suis ravie de rejoindre Absoluce, d'apporter mon expérience et mon dynamisme à ce réseau. J'aurai à cœur de créer toujours davantage de lien, de favoriser les échanges et le partage d'expériences entre ses membres. L'appartenance à un réseau est un avantage majeur pour les cabinets qui doivent soutenir et accompagner leurs clients au quotidien. Cela est d'autant plus vrai depuis ces derniers mois dans le contexte de crise que nous traversons », indique Stéphanie Susini Massei.

« La mission dévolue à Stéphanie est de développer Absoluce en promouvant tout à la fois les valeurs que sont l'indépendance, la solidarité et l'éthique grâce à son excellente connaissance de notre profession et à son professionnalisme », conclut Michel Tudel, président du réseau Absoluce.