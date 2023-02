Stéphanie Chabauty, nouveau bâtonnier d’un barreau dynamique

En ce début d’année, elle aborde les projets qui lui tiennent à cœur pour son barreau, s’agissant notamment de la promotion des modes amiables de règlement des différends et la défense du droit des enfants, mais toujours dans un esprit de proximité avec les confrères et les juridictions.

Affiches Parisiennes : L’année dernière était très importante pour votre barreau, qui fêtait ses 50 ans. Quelles sont les projets et les activités que vous souhaitez développer durant votre mandat ?

Stéphanie Chabauty : Mon maître mot sera la proximité. C’est autour de cette valeur que je vais intervenir pendant ces deux années. Cette proximité interviendra bien évidemment à l’égard de mes confrères, sur la relation que je peux entretenir avec eux en tant que tel et en tant que bâtonnier. Cela implique une communication un peu plus intense que ce qui se faisait avant, et par des moments de discussion sur notre profession, sur la formation. La proximité se fera également avec notre juridiction, le tribunal judiciaire, ainsi que les tribunaux de proximité, le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes et le tribunal administratif. Nous essaierons également de restaurer des liens, jusqu’alors dégradés, avec la CNDA.

Pour cela, un certain nombre de manifestations, de rencontres et de réunions seront organisées pendant tout le mandat, de manière à ce que nous puissions tous nous dire les choses calmement mais parfois fermement et de manière plus conviviale. C'est souvent dans ces moments-là qu'on prend les meilleures décisions.

Enfin, la proximité s’exercera aussi dans le cadre de notre exercice professionnel. Intervenant beaucoup dans le droit des enfants, ce secteur sera particulièrement mis en lumière pendant ce mandat, de même que celui du logement. Actuellement, une commission au sein du barreau travaille ardemment à prendre attache avec tous les acteurs du département pour essayer de mettre en place un accompagnement, par les avocats, des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur logement.

A.- P. : Votre Barreau est de plus en plus important. Combien comptez-vous d'avocats et comment arrivez-vous à gérer les problématiques juridiques grandissantes en son sein ?

S. C. : Nous sommes actuellement 650 avocats, contre plus de 30 000 pour le Barreau de Paris. Mais le barreau n'est pas submergé, il s'organise pour faire face à toutes les problématiques qui sont posées par le tribunal de Bobigny, qui est le 2e tribunal judiciaire de France et le 1er tribunal pour enfants.

Nous sommes organisés avec tout un système de maillage de permanences aux audiences, de permanences de consultations et de garde à vue qui permettent au quotidien de pouvoir faire face à toutes les demandes qui sont liées à l'accès aux droits et à la défense des justiciables. Cela nécessite bien évidemment une gestion quotidienne très importante des tableaux de permanence, et, pour les confrères, une mobilisation journalière, y compris les week-ends, voire pour certains plusieurs fois par mois selon les secteurs d'activité traités.

A.- P. : En tant que présidente de l'association Médiation Barreau 93, vous êtes très attachée aux modes de règlement amiables. D’ailleurs, récemment, le garde des Sceaux a lancé une grande réflexion sur ce sujet. Comment analysez-vous les projets à venir ?

S. C. : Je suis évidemment favorable à tout ce qui concerne les modes de règlement amiable des différends. Lorsque l’on apaise la discussion et le conflit, que l’on travaille à une solution partagée et négociée par les parties, au bout du compte, on aboutit à une solution qui satisfait tout le monde, contrairement à une décision de justice qui bien souvent mécontente les deux parties. D'expérience, lorsqu’on arrive à une décision commune, on n'a pas de procédure d'appel ensuite, et la solution se met en place rapidement.

Mais, en France, d'une manière générale, l'opinion publique n'est pas du tout engagée dans cette voie-là. Les Français ont l'habitude de faire appel à un avocat pour qu'il enfile sa robe et qu'il parte au combat. Donc, avant même que les avocats puissent s'emparer de tout cela, il faut déjà qu’un énorme travail soit fait pour envisager que l’on puisse régler les choses différemment. Notre profession aura aussi un travail à faire puisque seule une minorité d’avocats est formée aux modes amiables aujourd’hui. Les avocats doivent se former davantage car ils ont une vraie place à prendre dans ces process.

Enfin, la médiation, c'est très bien, mais ça ne réglera pas l'intégralité des conflits, notamment parce que parfois la procédure ne s’y prête pas. C’est une solution parmi d’autres mais elle ne peut pas être présentée comme un outil permettant de désengorger massivement les juridictions.

A.- P. : Comment sensibiliser davantage les justiciables aux modes amiables de règlement des différends ?

S. C. : Il faut leur expliquer le process et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Le premier étant la rapidité pour arriver à une solution, quand, devant une juridiction, les délais peuvent atteindre plusieurs années. Le temps est un argument important pour le justiciable, mais cela nécessite effectivement une campagne d'information.

Le deuxième, c’est la suppression de l’aléa judiciaire puisque la solution est construite par les parties.

A.- P. : Vous connaissez bien les problématiques du droit des mineurs et du droit de la famille en général. Avez-vous suivi les États généraux du droit de la famille et du patrimoine, récemment organisés par le CNB ?

S. C. : Des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis étaient présents, notamment Valérie Grimaud, bâtonnier de notre Ordre en 2017-2018. D’autres obligations ne m’ont pas permises d’être présente, mais je sais que cela a été une très grande réussite et que les participants étaient très satisfaits de la qualité des travaux qui ont été menés.

A.- P. : Le ministère de la Justice accorde une grande importance au droit des mineurs, dont vous êtes une spécialiste. Comment gérez-vous ces problématiques ? Quelle est la marge de manœuvre des professionnels du droit pour réduire la délinquance des mineurs ?

S. C. : Le barreau de Seine-Saint-Denis vient de signer une Charte avec la juridiction le 19 décembre 2022, qui prévoit notamment que, désormais, ce sera toujours le même avocat qui suivra le mineur, de sa première présentation pour l'audience de culpabilité jusqu'à l'audience de sanction, et ce pour tous les mineurs présentés devant le tribunal pour enfants. Ainsi, s’il s'agit d'un mineur qui a plusieurs dossiers, il verra toujours le même avocat. Nous avons également prévu, en matière d'assistance éducative, là où la loi ne prévoit toujours pas que les mineurs soient systématiquement assistés par un avocat, la mise en place d’une permanence d'avocats, tous les jours. Ils pourront intervenir dans les dossiers d'assistance éducative, soit à la demande du mineur, soit parce que le juge aura estimé que ce serait une bonne chose qu’un avocat intervienne. Nous allons aussi essayer de systématiser ces désignations.

Pour ce qui est d’améliorer le fonctionnement de la justice des mineurs, il faudrait absolument, au pénal comme au civil, que les mesures éducatives ou les mesures d'assistance ordonnées soient effectives. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, si un juge pour enfants décide de mettre en place une mesure d’aide, quelle qu'elle soit, elle ne va se mettre en place qu’avec des mois de retard par manque d'effectif dans les services éducatifs. Chez les mineurs, l'éducatif doit primer et le nouveau code de justice le réaffirme à nouveau. Donc tant qu'on ne travaille pas de manière efficiente l'éducatif, on ne solutionnera pas le problème.

A.- P. : À la suite des États généraux de la justice, le garde des Sceaux a exposé des mesures concrètes pour réformer la justice. Répondent-elles aux attentes de votre Barreau ?

S. C. : Sur les moyens annoncés par le garde des Sceaux, on ne peut qu’être satisfaits d’entendre que les budgets vont être augmentés et qu'il va y avoir des recrutements. Cependant lorsqu’il est annoncé le recrutement de 1 500 juges, la difficulté est qu’avant qu’ils soient formés, il va se passer un certain nombre d'années, idem pour les greffiers. De plus, ces chiffres concernent toute la France or, cette annonce, même si elle est intéressante, est manifestement insuffisante. Ne serait-ce que sur le tribunal de Bobigny, il manque un nombre de personnels conséquent. Et malheureusement force est de constater que tous les tribunaux de France font face aux mêmes difficultés. Nécessairement le compte n'y est pas du tout pour faire face aux postes dont notre justice a besoin pour fonctionner normalement et intervenir dans des délais raisonnables, ce qui n’est absolument pas le cas actuellement.

A la fin d'année 2022, le tribunal pour enfants de Bobigny a été à l'arrêt pendant presque trois mois faute de greffiers. Ce sont donc des problématiques récurrentes qui ne se traiteront pas avec les seuls effectifs annoncés, mais qui nécessiteraient un recrutement massif de personnel.

A.- P. : Etes-vous optimiste pour l'avenir de votre activité et de votre Barreau ?

S. C. : En Seine-Saint-Denis, nous sommes toujours optimistes. Nous sommes un Barreau dynamique, engagé, habitué à travailler collectivement, car par rapport à Paris, nous sommes tout petit, mais mes Consœurs et Confrères réalisent chaque jour un travail phénoménal. C'est vraiment dans cet état d'esprit que les avocats s’installent chez nous.

On vient en Seine Saint Denis parce qu’on a des convictions à défendre, une vision de l’accès aux droits et de l’assistance des justiciables qui est forte. Au quotidien, c’est aussi le rôle du Bâtonnier de tout mettre en œuvre pour les accompagner au mieux. J’ai conscience de leur implication et c’est une vraie fierté d'être à leur tête pendant deux ans.