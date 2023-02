Stéphanie Chabauty, bâtonnier de Seine-Saint-Denis, a entamé son mandat

Le mandat de Me Chabauty a pris effet le 1er janvier dernier, pour une durée de deux ans. Elle exerce, depuis sa prestation de serment en janvier 1992, au barreau de Seine-Saint-Denis. Après deux années de collaboration au sein du cabinet du bâtonnier Robert Feyler et de François Thomas à Montreuil, elle s’installe en 1994 avec Me Sylvie Destaing à Livry-Gargan. Le cabinet accueille aujourd’hui quatre avocats supplémentaires.

Me Chabauty a été trésorière de la CARPA-EF de 2001 à 2022 et présidente de l’association “Médiation Barreau 93“, l’association des avocats du Barreau de Seine-Saint-Denis, de 2017 à 2022. En tant que membre du Conseil de l’Ordre de 2019 à 2022, elle était en charge des relations avec le tribunal judiciaire de Bobigny en matière civile. Stéphanie Chabauty intervient principalement en droit de la famille et en droit social. Très engagée dans la défense des mineurs, ce bâtonnat sera l'occasion de renforcer la place de l'avocat dans ce domaine et plus particulièrement en assistance éducative. Me Chabauty succède à Me Ghenim, bâtonnier de l’Ordre 2021-2022.

« Ce métier est en proie à d’importante transformations. Elles peuvent nous inquiéter, mais c’est aussi une opportunité pour monter en compétences, nous spécialiser, tendre vers l’excellence, afin de rester compétitifs et attractifs. Ce changement ouvre aussi de nouveaux horizons, le monde du droit est vaste et innovant. Soyons ambitieux et curieux », a indiqué la bâtonnière lors de ses vœux. Le Barreau de Seine-Saint-Denis regroupe 630 avocats en activité (396 femmes et 234 hommes), spécialistes et généralistes, et 54 avocats honoraires.