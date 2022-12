Stéphane Robinet et le sélectionneur Hervé Renard s’associent

Ancien joueur professionnel, Stéphane Robinet est aujourd'hui un entrepreneur. Le club des Yvelines du FC Versailles fut son dernier club. Le club francilien a accompagné l'attaquant dans sa transition de vie de joueur professionnel à entrepreneur. En effet, à la fin de sa carrière au FC Versailles en 2011, il entame sa reconversion en créant des centres de remise en forme « Best Training » qui prendront le nom plus tard de Surface. Aujourd'hui, la marque possède six centres à Paris et en province. Surface compte des clients renommés comme Malika Ménard, Miss France 2010 ou encore la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet.

Un changement de nom qui verra arriver ensuite Hervé Renard comme ambassadeur de la marque et de l'école. Une école qui délivre un diplôme BPJEPS pour devenir coach. Une première session qui a eu lieu en novembre.

Double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire, le sélectionneur Hervé Renard vient de disputer au Qatar, la Coupe du monde avec l'Arabie Saoudite. Un partenariat prestigieux pour Surface. « Je suis très heureux et fier de rejoindre l’aventure Surface ! Dans la vie, il y a plusieurs valeurs qui me tiennent à cœur : le courage, la persévérance, le dépassement de soi et la rigueur. Pour moi le sport, c’est primordial », a déclaré le sélectionneur sur le site de la marque.

Une histoire d'amitié entre les deux hommes qui remonte à loin selon l'ancien attaquant. « Je connais Hervé depuis des années et il a été un de mes premiers entraîneurs quand j'étais jeune, confie Stéphane. On s'est revus il y a dix mois sur Paris à l'occasion du Marathon. Nous avons échangé sur mes projets professionnels. De lui-même, il a souhaité rejoindre notre aventure. J'étais très content de son arrivée ».

Je trouve que ce partenariat, c'est un beau clin d'œil, poursuit le chef d'entreprise. Je suis attaché à tout ce qui a trait au storytelling et de la nouvelle marque que nous avons créée. En effet, notre marque Best Training est devenue Surface. En effet, Surface fait référence à la surface de réparation sur un terrain ou du renard des surfaces. En effet, j'étais un ancien attaquant et mon associé, Arnaud Gibert, un gardien de but. Mais aussi le renard en logo comme clin d'œil pour Hervé. Il va nous apporter de la crédibilité au niveau du sport professionnel. Hervé a une belle image et c'est une personne généreuse. Je retrouve toutes les valeurs qu'il m'a appris à l'époque aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Je suis très content de ce partenariat avec lui. ».

Un partenariat qui donne lieu à d'autres ambitions comme la volonté de s'entendre hors de Paris et de conquérir les banlieues « un peu chics ». Un travail commencé il y a 3 ans avec des ouvertures prochaines en fonds propres ou en franchisé. Surface est très sollicité pour des ouvertures de franchises partout en France. En effet, depuis l'arrivée d'Hervé Renard, Surface a adopté une nouvelle orientation. Passer des beaux quartiers parisiens et s'étendre en banlieue parisienne.

Stéphane Robinet aimerait s'implanter prochainement dans les Yvelines. « Je suis à la recherche d'un candidat en franchise pour les Yvelines que ce soit sur Versailles ou à Saint-Germain-en-Laye. L'avenir dans les deux ans, c'est de sortir de Paris et d'aller dans les banlieues un peu chics. Je pense qu'il y a de la place dans ce département », conclut l'entrepreneur.