Né en 1963, diplômé d'HEC et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, Stéphane Fratacci est conseiller d'Etat. Il a été successivement directeur auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique, Préfet de la Région Grand Est et, plus récemment, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur.

Il succède à Etienne Guyot, nommé préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne.