Stéphane Cohen, président de l'Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France

Comme le précise le nouveau président de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France:« Ces deux prochaines années vont nous permettre de poursuivre le travail initié par Julien Tokarz depuis le début de la mandature. Accompagner l’innovation, comme accompagner la recherche de financements, constitue des axes prioritaires du développement de notre profession, et pour cela nous allons continuer à diversifier et multiplier les outils et formations mis à la disposition de nos confrères. Nous répondons à la demande, croissante, des chefs d’entreprise. Mais c’est aussi spécifiquement sur ces nouvelles missions que nous attirons de nouveaux talents, de nouveaux profils de collaborateurs qui enrichissent nos cabinets » Stéphane Cohen revendique la marque « expert-comptable », qu’il entend à la fois promouvoir et protéger. Pour lui, le professionnel du chiffre « est une véritable caution pour l’entreprise ». Le président de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France a en ligne de mire l’exercice illégal « qui doit être et qui sera combattu, pour préserver les valeurs de notre profession et garantir aux entreprises le soin qu’elles méritent ».



L’ex président de l’Ordre, Julien Tokarz, devient président d’honneur de l’Ordre francilien et continuera de s’investir pour la profession aux côtés du nouveau Président Stéphane Cohen.



Le Bureau a également été élu. Il est composé de 14 membres :

Président : Stéphane Cohen

Vice-présidents : Antoine Dalakupeyan, Philippe Dahinger, René Keravel, Gilbert Metoudi, Christophe Milhem, Cécile de Saint Michel, Jean-Marie Thumerelle et Nicolas Yakoubowitch

Trésorier : Vital Saint Marc

Assesseurs : Chakib Hafiani, Sabrina Cohen, Thierry Polack et Jean-Philippe Tholas