Stéphane Bloch arrive chez Flichy Grangé Avocats

Dans le cadre de sa stratégie consistant à développer une gamme de spécialistes de toutes les questions auxquelles les employeurs sont confrontés dans leurs relations individuelles ou collectives de travail avec leurs collaborateurs, les associés du cabinet Flichy Grangé Avocats ont décidé de coopter Stéphane Bloch, en tant qu'associé, pour rejoindre le pôle ”entreprises publiques”. Stéphane Bloch travaillera également en étroite collaboration avec les équipes du pôle ”négociation collective et durée du travail”.

Sa solide connaissance du statut des différentes populations de droit public et de droit privé qui les composent, de même que son expertise du droit de la fonction publique en font un excellent conseil tant dans les relations individuelles et collectives de travail que les opérations de restructurations du secteur et le champ de la négociation collective.

Stéphane Bloch est titulaire d'un DEA de droit privé et d'un DEA de droit international privé de l'université de Paris I et diplômé du Centre universitaire d'études politiques de Nancy.

Joël Grangé se félicite : « Je suis très heureux que Stéphane vienne renforcer notre pôle ”Entreprises publiques”. Ses compétences en droit du travail du secteur public sont remarquables et ses qualités humaines une garantie d'une bonne intégration. Nous avons déjà travaillé ensemble pour certains clients, cela s'est très bien passé ».

Stéphane Bloch déclare : « Je me réjouis d'intégrer avec mon collaborateur Fabien Crosnier un cabinet prestigieux dont nous partageons tous deux les valeurs professionnelles et humaines et avec lequel, comme le rappelle Joël, nous avons en effet déjà eu le plaisir d'unir nos efforts sur de belles opérations. »

Il est membre de The Employment lawyers association (ELA), de la commission de droit social de l'Union internationale des avocats (UIA), de l'Association française de droit du travail (AFDT) et du bureau de l'association des avocats d'entreprise en droit social (AvoSial).

Cette nomination, qui intervient quelques mois seulement après la cooptation de Frédéric Guillaume Laprévote, témoigne du dynamisme du cabinet Flichy Grangé Avocats qui se positionne comme un acteur incontournable sur le marché du droit social.