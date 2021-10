Station F souffle sa première bougie

Inaugurée il y a un an déjà, le 29 juin 2017, l'ancienne Halle Freyssinet, au cœur du 13e arrondissement, abrite aujourd'hui plus de 3 000 stations de travail, huit espaces événementiels, un makerspace, un café, un bar, et, depuis peu, un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 1 000 personnes. Ouvert tous les jours et 24h sur 24, le campus accueille 26 programmes d'accompagnement de start-up internationaux.

Pour ce premier anniversaire, était organisées dans la « Share zone » des rencontres avec les acteurs de l'innovation. HEC Paris, Vente-privée, Havas, Microsoft, ou encore la Fondation la France s'engage (présidée par François Hollande), tous disposaient d'un stand pour présenter leur incubateur, ou leur programme. La « Create zone » n'était, quant à elle, pas accessible aux visiteurs, les résidents de Station F ne faisant pas de pause.

Big Mamma rejoint l'aventure

La Felicità a ouvert ses portes cet été. Avec ce restaurant, l'univers Big Mamma investit Station F. Et comme pour les autres restaurants du groupe, les clients, de Station F ou de l'extérieur, devront se montrer patients. « Comme pour beaucoup de restaurants à Paris, nous avons une capacité d'accueil.

Et, au-delà, nous sommes complets et malheureusement obligés de refuser du monde », expliquait Victor Lugger, l'un des deux fondateurs de Big Mamma, à nos confrères du Parisien.

Pourtant capable d'accueillir plus de 1 000 personnes, l'enseigne a très vite été victime de son succès. Outre la taille impressionnante de l'établissement, une autre nouveauté fait parler d'elle : les toilettes La Felicità ! Trone, qui fait partie des 73 start-up incubées par HEC, fait vivre aux clients une nouvelle expérience, entre paillettes, parfum Aesop et design futuriste.